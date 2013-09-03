港报社评：工厦再掀劏房热，关心不忍责错爱--星岛日报9月3日

路透香港9月3日 -

关爱基金早前决定向工厦劏房户发放一次性津贴，当时有人质疑，做法可能肥了业主，甚至鼓励其他工厦业主改建，结果这个说法果然成真。资助工厦劏房户是两难选择，但如果细心分析，根源其实在于平价居住单位不足。

政府现时采取治标的方案纾缓劏房问题，包括确保劏房安全，同时发放津贴。至于工厦劏房，除了原有可能违法的地方，按照发展局局长在处理酒店分拆出售时的说法，违反地契最严重可以收回地权，所以当局向工厦劏房户发放津贴，显然与法理有冲突。

当局把工厦劏房户摒诸于支援网外，却惹来另一方面的批评，结果在一番周折下，关爱基金决定以一次性资助形式施加援手。当措施公布后，有学者批评做法严重矛盾，措施会变成鼓励更多业主。

由关爱基金而非政府出手资助工厦劏房户，是想减低法律与人情间的矛盾。同时，资助以一次性形式发放，正是保留日后调校的弹性，故此新增劏房日后是否得益，现在言之尚早。

对于工厦劏房或因关爱基金「雨露之恩」如春笋涌出，基金主席罗致光回应时曾警告，都要面对当局执法的风险。现时想从资助得益而改建者，其实还有政府执法打击的关卡未过。

劏房市场不断发展，真正关键在于低价住房供应不足。真正要治本，还是要彻底消灭潜伏的恶疾。关爱基金资助工厦劏房户，虽然触发了违规改建，但不宜从表象就简单归纳为措施的成败。要整治问题，长远当然是令平价住房供应合理化；短期来说，就要看罗致光提出加强执法的承诺是否兑现了。(A06)