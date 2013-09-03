港报社评：小微企业未脱困，制造业复苏不稳--信报9月3日

中国8月制造业生产活动连续第2个月反弹，显示制造业有复苏迹象。然而，内地小微企业迄今仍艰苦经营，制造业全面复苏基础难言稳定，政府需要在「稳增长」基础上，加快进行结构改革。

昨天公布的官方八月PMI升上51水平，较7月上升0.7%，创出年内新高。至于出口方面，新出口订单指数重上扩缩分水线之上，报50.2，也是今年4月以来重上临界点之上。同日公布的汇丰中国8月PMI终值，指数升上50.1。市场憧憬中国经济可以扭转增速放缓之势，全年GDP增速有机会达到7.6%。

但中国制造业产能过剩和通缩压力迄今未见改善；小型制造业企业的PMI连续17个月陷落扩缩临界点之下，8月报49.2，较7月再跌0.2%。统计集中覆盖中小企的汇丰中国PMI，8月指数终值仅贴近50边缘之上。8月市场需求有所增加，很大程度得益于政府「稳增长」措施，而且主要也是大型企业从政策资源中受惠。

小微企业缺乏条件转型，小型企业PMI过去连续17个月无法向上冲破扩缩临界点，从中同样可见制造业复苏前景的局限性。今年1至7月，全国规模以上的工业企业实现利润总额，同比增长逾11%，但好转势头集中在大型企业身上。

基于中小微企业在国民经济体系中举足轻重，若不能释放中小微企业的生产和创新活力，则中国经济转型便难以通过市场配置资源的模式来实现。

官方8月PMI回升，但小型企业生产动力未见同步好转，反映政府在加大市场进行资源配置的功能，同时对利率、汇率和要素价格的改革明显滞后，政府有需要在「稳增长」的基础上，加快进行结构性调整。(A02)