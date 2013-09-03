港报社评：地方自调楼控，内地楼泡更凶--经济日报9月3日

早前温州放宽楼房限购令，外界忧心各地仿效，惟郑州却公布限购令升级，此反映习李新中央对楼控未明确表态，地方遂因地制宜。惟未有财税改革配合下，地方有强烈的谷楼泡促经济冲动，中央放任，恐令楼泡难以收拾。 习李在今年3月全面掌权后，在部分范畴尤其楼市上，一直没有表明态度。更令外界狐疑的是，早前浙江温州自行放松限购令，中央保持沉默，予人默许楼控放松之感，各地楼市纷现新地王。外界揣测，中央为应对美国储局行将减少买债，可能触发国际资金流走的冲击，故要打预防针。 惟中央应还有另一苦衷，就是温州楼泡已爆，更已开始拖垮当地房地产商，引起资金链断裂，故对当地松楼控不得不闭上一眼。然而，中央又非下政策松楼控，河南郑州昨便公布，加码限购令。当地政府是否提防变温州翻版而及早缓抑楼泡膨胀，外界不得而知，惟此凸显地方正在各自微调楼控措施。 中共以一刀切政策确难适合各地需要，惟让各地因地制宜亦非上策。各地地方收入和官员利益，与房地产高度相关，令地方政府有极大冲动催谷楼市。 按昨天公布的「百城价格指数」，全国100个城市新建住宅平均楼价已连续15个月按月上升。个别城市或会担心楼泡尾大不掉，但大部分地方仍是今朝有酒今朝醉。 内地要根治楼泡问题，关键是推行财税改革，有传中央正为此筹谋，惟此将大举触动既得利益与分配格局，不可能一蹴而就。在财税改革落实前，让各地的楼控政策「因地制宜」，后果极可能是为楼市火上加油，为未来埋下更难拆的炸弹。(A10)