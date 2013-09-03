港报社评：石油帮涉贪落马，习李应反腐改革并进--明报9月3日

中石油4名高层和前任董事长蒋洁敏相继涉嫌贪腐受查，除了显示中央反腐也打大老虎之外，还有一点值得注意的是，不少国企已经成为既得利益集团，中央应将之视为突破口，一举整顿石油产业，并带动整体国企改革。

中央今次的反贪力度非同小可。因为中石油这类超级国企，头面人物都有后台，以蒋洁敏为例，今年3月调任国资委主任之前，他实际上是石油帮的总管，十八大时又晋身中共中央委员，折射出来的意义，远远超过他们涉及的贪腐行为。

首先，内地奉「稳定压倒一切」为行事圭臬，许多问题未能及时处理，各方既得利益集团也看到这个死穴，习李上场后，虽然内外政策仍然力求稳定，但是似乎习李「不怕出点事」。

历年来，石油系统问题罄竹难书，但中央对这个独立王国，未能动其分毫。今次，石油帮出事，中央在处理违规行为之余，会否趁机对中石油和石油产业进行改革，值得关注。

今次中石油出事，虽云导火线是人员贪腐，不过，石油系统种种问题才是贪腐的深层原因，只要中央决心贯彻「无论职位多高也会一查到底」的方针，相关人等也要付出代价。不过，中央更应该利用这个机会，整顿中石油和整个产业。石油帮出事，提供机会，中央只要顺势而为，就可以使石油产业出现新局面。

现在的中国经济体制运行发展至最劣质的「权贵资本主义」，根本解决之道，当然是改革政治体制，若仍然等待时机，则中央藉查办个别国企（例如中石油）的贪腐事故，一并推行产业改革，是顺理成章的事。(A04)