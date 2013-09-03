港报社评：制定指引，防通识科被政治骑劫--文汇报9月3日

近来，一些团体和社会人士关注有政治背景的通识教师，将自己一套政治价值观强加于学生的问题。事实上，社会忧虑通识科被政治骑劫并非杞人忧天。近年一些有政治背景的教师不但利用通识科向学生灌输偏颇的政治理念，随时令学生前途尽毁。针对现时通识科缺乏监管的漏洞，当局应在教学内容和教材上制定明确指引，以确保教师授课中立。

高中通识科共有6个单元，其中「今日香港」只占其中之一，但近年不少通识教师利用课堂向学生灌输自己的政治理念和立场。由于教师在教学方法和教材上有极大自主权，更掌握学生的成绩，教师在政治上的取态将直接影响学生。有教师以「体验政治」为名，迫使学生参与反对派的政治行动。早前以粗口辱警的宝血会培灵学校通识科教师林慧思，被指为社民连及激进反对派组织「调理农务兰花系」的成员。

教协曾制作出一批内容极为偏颇，有极强煽动性的「占中」教材。在去年国教风波中，当局表示反对者应相信教师判断，却被反对派大肆抨击。现在面对通识科被政治骑劫，反对派又要外界相信教师在通识科上的判断，这不但是双重标准，更是欲盖弥彰。

《教育条例》明确禁止教师在校园宣传及发布政治性质的材料，规定行政长官会同行政会议可订立规例「对在学校传布或表达显然有偏颇的政治性质的资料或言论的管制」。当局应制定明确的指引，规管教师的教学内容以及教材，确保没有偏颇的政治内容及进行政治动员，教育局并应对违规教师作出惩处，确保通识科教师在授课时恪守中立。(A05)