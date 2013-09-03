《市场热谈》中资银行发股筹资只能解燃眉之急

标题新闻：ECB管委马库赫称在考虑调整政策前，ECB需关注当前通胀是否可持续
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**其他障碍**
对于需要资金来弥补资金缺口、延展贷款、增加资本头寸，或是三者兼顾的一些银行而言，存在一个主要障碍。
根据中国政府的一项规定，内地银行不得在其股价低于账面价值时，在股票市场融资。
汤森路透数据显示，截至8月底，平安银行 和华夏银行 等七家中型银行在上海上市的市净率低于1，这大致相当于银行业在2010年时水准的一半。
中国光大银行 除了市净率不到1之外，核心一级资本充足率在以规模计该国前15大银行当中也最低。核心一级资本充足率是衡量银行资本储备的一种方式。
光大银行正进行三年来的第三次努力，试图在香港上市。
不过，从投资者那得到的资金是否是光大等银行需要的，人们还在继续争论。
“他们真正需要做的是放缓成长。如果他们无法募股筹资，或者募股筹资的成本过高，那么唯一真正可取的选项就是放缓资产负债表的扩张速度，”Bernstein的Werner谈及整体银行业时称。
“如果他们这么做了，就不需要增加股本，但没人想放缓成长。”(完) (编译 郑茵/侯向明/石冠兰/王翔琼；审校 徐文焰)
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维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。