《市场热谈》中资银行发股筹资只能解燃眉之急

**其他障碍**

对于需要资金来弥补资金缺口、延展贷款、增加资本头寸，或是三者兼顾的一些银行而言，存在一个主要障碍。

根据中国政府的一项规定，内地银行不得在其股价低于账面价值时，在股票市场融资。

汤森路透数据显示，截至8月底，平安银行 和华夏银行 等七家中型银行在上海上市的市净率低于1，这大致相当于银行业在2010年时水准的一半。

中国光大银行 除了市净率不到1之外，核心一级资本充足率在以规模计该国前15大银行当中也最低。核心一级资本充足率是衡量银行资本储备的一种方式。

光大银行正进行三年来的第三次努力，试图在香港上市。

不过，从投资者那得到的资金是否是光大等银行需要的，人们还在继续争论。

“他们真正需要做的是放缓成长。如果他们无法募股筹资，或者募股筹资的成本过高，那么唯一真正可取的选项就是放缓资产负债表的扩张速度，”Bernstein的Werner谈及整体银行业时称。