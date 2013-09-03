《新兴市场重要经济事件预告》--9月3日-9月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月3日(二)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布七国集团(G7)和中国经济展望概览，包括短期预测。副首席经济学家Jorgen Elmeskov将在新闻发布会上发表OECD的观点(0900)。

新德里--印度财政部长齐丹巴南和印度总理首席经济顾问Chakravarthi Rangarajan出席新书发布会(0830)。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至9月4日)。

布达佩斯--匈牙利央行董事Marton Nagy，万事达卡地区主管Andras Hemberger以及银行协会秘书长Levente Kovacs将就在匈牙利中部建立新的销售终端系统讲话。

阿布贾--尼日利亚经济峰会(至9月5日)。

9月4日(三)

伦敦--南非央行副总裁Daniel Mminele在英国出席会议并讲话(0800)。

首尔--韩国央行总裁金仲秀与韩国中小型企业的执行长会面。

约翰内斯堡--南非银行业协会主办年度银行峰会。南非非洲人国民大会(ANC)副总裁暨国家计划委员会副主席Cyril Ramaphosa将在峰会上发表演说。

曼谷--泰国央行发布8月利率会议记录(0200)。

9月5日(四)

安卡拉--土耳其央行举办第四届“Main Meeting in Europe”(至9月6日)，由土耳其央行总裁Erdem Basci主持。讨论主题包括新兴市场经济体在世界经济中的机遇和挑战。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。

布拉格--捷克央行管理委员会举行例行周度会议，计划将不讨论货币政策问题。

巴西利亚--巴西央行发布8月货币政策会议记录(1130)。

9月6日(五)

墨西哥城--墨西哥央行将发布货币政策声明。

9月9日(一)

暂无重要经济事件。

9月10日(二)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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