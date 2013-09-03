中国企业：光明食品集团称初步洽购以色列食品企业Tnuva

路透上海9月3日 - 中国最大规模食品集团之一的上海光明食品（集团）有限公司周二表示，正与以色列最大食品生产商Tnuva就并购进行初步接触。

对于以色列媒体有关光明食品正洽购Tnuva报导，光明食品集团新闻发言人潘建军对路透表示，“这还是刚刚开始，双方处于接触了解的过程中。”

以色列当地媒体周一报导称，光明食品正与英国私募股权基金Apax Partners进行谈判，后者持有Tnuva公司56%股权。这笔交易价值最终可能超过60亿以色列新谢克尔（约折100亿元人民币）。

潘建军表示，今年公司并购方面的工作将侧重于公司之前四个国际并购项目的总结和巩固，与母公司更好地发挥协同效应；同时要针对公司的新三年发展战略，进行并购工作的规划布局和项目储备。

“今年（国际并购）可能实质性进展较少，但我们会加强项目的了解和储备。”他说，近阶段光明食品将加强与国际机构合作，主动寻找一些与公司业务发展所需要的项目。

光明食品集团近三年来已先后收购了新西兰乳业公司新莱特（Synlait Milk Limited）多数股权、澳大利亚玛纳森(Manassen)公司75%股权、英国谷物食品生产商维他麦（Weetabix Food）60%股权以及法国波尔多葡萄酒出口商Diva公司70%股权.其中维他麦收购案是中国食品行业最大宗的海外并购，当时维他麦的估值达12亿英镑。

潘建军介绍说，公司的一些国际并购项目今年来已取得了良好发展势头，例如公司收购的英国维他麦，上半年净利同比增长约130%，主要原因是其与光明食品的协同效应提升、财务费用降低等。澳大利亚新莱特公司 今年也在新西兰成功上市，这是中国海外并购项目亦属少见。

光明食品集团副总裁葛俊杰3月在接受路透访问时表示，未来光明收购目标包括糖、酒、乳业、欧洲品牌食品和休闲食品、领先的保健企业以及国际分销网络和专业采购体系，并购目标区域基本会在欧洲、澳大亚利及新西兰等。公司计划未来三年国际业务占公司总体营收入比重由目前的15%左右提高至25%左右。