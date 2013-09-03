投行观点：中国国债期货初期交易料不太活跃，难引导现货走势--中金

路透上海9月3日 - 中国大型投行--中金公司发布报告表示，国债期货将于本周五（6日）上市，预计初期市场交易不会很活跃。如果初期交易量不大，期货市场可能也不会引导现货市场走势，应该主要还是受到现货市场的引导。

报告并认为，从中期来看，鉴于利率债的供给高峰即将过去，而经济动能有可能在四季度重新放缓，货币政策在M2(广义货币供应量)增速降至接近目标值后也可能适度放松，因此从2-3个月的中期来看，国债期货的较好策略仍在于买入期货做多。

以下为该报告摘录：

**参与的投资者**

虽然金融机构原则上都可以参与国债期货，但按照目前监管机构的态度和审批节奏， 首批可以进行国债期货交易的金融机构主要是证券公司，尤其是证券公司的自营交易部门。

而《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》中规定，净资本的约束方面，自营权益类证券与衍生品合计额不得超过净资本的100%保持不变，但原来股指期货以合约价值总额计算，现在股指期货以合约价值总额的15%计算，国债期货以合约价值总额的5%。

显然，上述规定促进了证券公司自营参与股指期货和国债期货的意愿，而且对于波动幅度及保证金要求均远低于股指期货的国债期货，仅以其合约价值总额的5%计算使得证券公司在国债期货投资上将有更大的资金投放空间。

对于证券公司自营资金而言，在固定收益类衍生品中，既可以参与利率互换，也可以参与国债期货。由于国债期货为场内衍生品，交易机制更为透明灵活，且平仓效率更高，对盈亏的计算更为精确，在条件相同的情况下，证券公司自营资金参与国债期货的动力更足。

**推出初期市场状况和可能的影响**

按照计划，国债期货在9月6日（本周五）上市。由于9月份合约即将到期，而6月份合约尚未到开始时间，因此初期有可能只推出12月份和3月份合约。按照上述的分析，国债期货初期主要的参与者为券商自营、私募机构和散户。

私募和散户的开户进度也可能一定程度上影响初期可以参与的投资者数量。由于这些初期的参与主体与国债期货仿真交易的投资者数量相比仍有较大的差距，因此国债期货推出初期难以达到仿真交易的交易规模（近期仿真交易的未平仓合约名义本金在1,000亿到2,000亿之间）。

对于券商自营资金而言，其套保和套利产品额度仍在等待中金所审批，能以多大规模参与国债期货仍需要观察。从近期市场走势来看，国债进入了震荡和胶着行情。美联储是否退出QE(量化宽松)、叙利亚局势、新兴市场局势、中国8月份经济数据等一系列事件都会对市场产生影响，在这些不确定性消除之前，国债市场可能缺乏明显的方向性。

更为重要的是，9月11日将续发七年期国债130015。本期国债虽然不是国债期货名义上的CTD(最便宜可交割券)，但从其市场存量以及市场活跃程度上，却是实质上的CTD。从以往招标情况来看，市场价格会按照招标的边际中标利率重新锚定。招标结果对二级市场收益率有较大的影响。

考虑到市场初期深度不大，而且有一系列因素导致近期市场波动可能比较大，预计国债期货刚推出阶段，各方参与者都会较为谨慎，一方面先通过少量的成交试探市场，理顺交易制度和风险管理，另一方面，等待市场的较多不确定性消除后再进行方向性的交易。预计初期市场交易不会很活跃。如果初期交易量不大，期货市场可能也不会引导现货市场走势，应该主要还是受到现货市场的引导。

**交易策略**

国债期货由于多空两个方向都可以进行交易，因此具有较为灵活的交易策略。但本质上，国债期货不会明显脱离现货价格，因此对现货行情的判断，仍是国债期货交易的首要原则。

由于目前市场收益率明显高于合约的3%的票面利率，因此理论上国债期货的CTD是久期最长的可交割券，即最接近七年期的国债。不过，从实际可操作角度而言，由于很多老国债都几乎没有流动性，真正活跃的可交割券是年内发行的债券，因此期货的价格可能更多的是参考最活跃的接近七年期国债。

从目前市场的实际情况来看，130015是最合适的CTD。为了配合国债期货的推出，今年财政部特意增加了七年期关键期限国债的发行支数，从往年的不到10支增加到12 支。每个月都有1支七年期国债的发行。9月11日要续发130015。10月份会发行新的七年期国债，预计11月和12月都是续发10月份这支新的七年期国债。在新的七年期国债没有续发之前，130015都是最活跃最合理的CTD。

如果国债期货在2-3个月之前推出，则在流动性收紧的环境中，投资者通过国债期货对冲利率风险的需求可能会比较强。尤其是在8月份市场哀声一片的情况下，投资者通过卖空国债期货可以较大程度对冲现货风险，同时还可能获得一定的价差收入。

在目前国债收益率已经升至历史较高水平，利率风险已经释放较多的情况下，继续较大规模通过卖空国债期货来对冲现货风险可能不是最合适的交易策略。

在9月份市场可能因为各类型事件（如此前提到的美联储是否退出QE、叙利亚局势、新兴市场局势、中国8月份经济数据、7年期国债续发）出现局部较明显的波动的情况下，短 期内比较合适的策略则是通过期货进行短线交易，博取一些波段行情。

当然，对于国债承销团成员而言，也可以通过国债期货对冲国债招标带来的利率波动风险（无论是利率向上波动还是向下波动），其风险对冲效率高于国债预发行，受到的限制少于预发行。