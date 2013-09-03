港报财经评论：中国保底不托高--信报9月3日

中国保底不托高/习广思

上周环球资金流再起波涛，路透调查显示，8月是投资者持有最多欧罗资产的月份，在新兴市场走资潮当中，投资者明显减持了亚洲股票。美林资金流报告指出，新兴市场走资近20亿美元，是6个月以来最大撤资规模，整体债券基金走资72亿美元，美国股票基金上周有31亿美元撤出，相反商品基金则有资金流入。资金流难估，现时资金流出美国股债、新兴市场股债。相对而言，欧洲股市形势较佳。上周提及北亚及南亚市场的分野，韩股资金流回稳，但南亚资金流出才刚开始。印尼股市再跌，央行公布7月份贸赤扩大，通胀上升至8.79%，IMF开始下调其增长预测。港股依旧夹在两股力量中间，中国内地经济与外围变动左右股市走势。

中国8月官方PMI胜市场预期，成为市场炒作理由，A股反应相当冷静。敍利亚地缘政治风险有所缓和，避险意识减低，加上欧罗区PMI数据改善，带动股市气氛造好。恒指昨天开市后急升逾500点，最高见22,240点，收报22,175点。大市成交额552亿港元，沽空比率10.2%。恒指好淡拉锯，上周在50天线见支持，但上升仍是阻力重重。其次，大市成交持续低迷，缺乏新买家入场，而且升势集中在指数股，未见全面。今年拖累中资股走势的是H股，特别是一批重磅指数股，例如内银、保险、煤炭、钢铁、航运等板块。中资股业绩未有明显启示，内银业绩不过不失，内银股价低迷是信心问题，不是盈利问题；相反，保险股业绩续见改善，平保 绩后股价上升。部分走势低残的股份例如神华 、鞍钢 等股价有支持。

中资股谷底在6-7月，残股逐步回稳，再急跌风险下跌，惟回升可能性不大。落后股炒作憧憬，宜短不宜长。强势股续强，往往基于数据及盈利，投资可长可短。濠赌股强势未完，8月濠江博彩收入胜预期，银娱 、美高梅 、新濠 见一年新高，永利 追落后。个别绩优股续强，味千 高位整固，卓悦 股价升至一年高位，金风 股价转强。香港中小银行股续见炒作，大新 股价挑战5月高位。中国反腐潮席卷国企，中石油 新旧管理层均有人落马，蒋洁敏甚至官至国资委主任。相对于当年民企风暴的腥风血雨，波及惠生工程 股价大跌16%，以中石油A股及H股近两星期股价表现，投资者似乎不当是一回事。(B03)

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欧罗沽压沉重/苏子

由于敍利亚短期内受到美国军事打击的可能性下降；加上昨天中国公布的PMI指数较市场预期佳，结果令市场的风险胃纳显着回升，具备避险功能的日圆因此遭到抛售。美元兑日圆于昨天欧洲市已见突破100天SMA阻力，自5月22日的103.73高位开始形成的敏感三角形顶部阻力，以及前周五的99.15高位阻力，暂时曾高见99.43，此高位则与近期跌幅的61.8%反弹目标相若。美元兑日圆如果昨晚能够成功突破，理论上可以进一步挑战近期跌幅76.4%反弹目标。但由于昨天是美国假期，汇市的流动性因此减弱，而在交投下降的大前提下，价位的波动便会因此被夸大，故目前难以肯定昨天美元兑日圆的破位是否为真突破。

若到今天欧洲入市，在汇市的交投已经回复至正常水平后，美元兑日圆仍能保持在前周五的99.15高位以上波动，则昨天的破位成为真突破才有机会被确认，否则美元兑日圆暂时并未具备突破100心理关口及挑战上述76.4%反弹目标的条件；换言之，汇价仍将以上落市的形式继续运行。不要忘记，本周最重要的风险事件便是周五美国公布的8月就业报告，因此在市场知悉结果前，美元兑日圆保持上落市的走势可能性甚高。昨天欧罗区公布的PMI数据亦较市场预期为佳，但对欧罗兑美元并未构成正面刺激作用，仍在上日收市价附近争持。昨天欧罗兑美元未能借助利好数据作出短线的超卖反弹，反映汇价的即市沽压甚大。

若果今天欧洲入市后已见汇价保持在50天SMA支持以下波动，相信随后将可成功一并跌破100天及200天SMA关键支持，以及进一步考验自7月9日的1.2753低位升至上月20日的1.3452高位的61.8%调整目标的支持力。留意若本周五美国公布的8月就业报告始终并未刺激汇价跌至1.31关口以下，那便要小心汇价或因美元升不上去而回复升势，故策略上宜作好两手准备。(B15)