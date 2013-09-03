港报财经评论：挟仓定真升，后市看成交--经济日报9月3日

挟仓定真升，后市看成交/ 林瑞芬

同一个中国内地PMI数据，刺激了H股但就刺激不了A股。昨晚美股休市，港股昨日急升有点看好的投资者挟淡仓成分。恒指昨升2.04%至22,175收市；国指升2.34%至10,055，升幅大于上证；上证微升0.003%至2,098。9月昨日才开始，一开就是大红盘，是陷阱先给甜头后给苦药，还是真的转势派糖，有待验证，观察成交是关键。昨升市成交额仅552亿港元，后续如仍一般，暗示昨升势挟淡居多。技术上，恒指两级阻力22,500/23,000无疑是重视，突破23,000先算明朗化好世界，向下21,500/21,000为主要支持位之参考。

微观蓝筹升势，昨算全面，只有3只录跌幅，1只价不变，其余有0.3%至5%不等的升幅。澳门赌博收入稳增，刺激金沙中国 及银河娱乐 双双抢见52周新高，分别升4.3%及4.1%。腾讯 亦不输蚀，昨升3.5%至376.4港元，最近调整稳守350港元，压力如此轻，大有再冲高位380港元一试400港元滋味。摩根大通出报告推该股，认为腾讯透过分散产品组合，趋成功建立一个移动通信平台，并相信腾讯很快可以将其移动分销能力转化为利润，并逐渐扩展至移动广告和电子商务，目标价由300港元升至433港元，评级增持。据摩通预测，微信和手机QQ游戏明年度可贡献40亿至48亿元人民币的营收。估计腾信未来12个月，可取得中国内地移动游戏分销市场30%至40%的份额。财政上，明年微信将可从成本中心，转移为贡献盈利的工具。

强势蓝筹，不用十只手指都数得晒，以上加多和黄 及中海外 等几只大概就是，内银股及香港地产股只属有限度升幅，谈不上强势。港股昨升市成交额5百多亿港元，相信不是个个有份在升市上得益。从花旗报告调研近周的资金流显示，事实也是如此。全球债券基金已是连续第五周呈现净资金流出，全球股市则是第二季，连美股都有资金流出，新兴市场更不用讲。布局准备美国随时而来的缩减买债公布，当然，博弈在于这个时点是否9月。推理而言，8月已偷步准备，若本月中议息后有所公布减买债，再有的冲击或减弱。如没有公布减买债，市场反应必然是修正超卖。两个结局，偏于有利股市发展，惟最怕结果是联储局的表态又是模棱两可，令未来还会有第三轮、第四轮等的资金走资回流美元潮。(B05)

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H股业绩改善，下半年可憧憬/余少文

H股上半年整体盈利增长13%，大部分行业都录得增长或亏损收窄，反映H股业务正改善中，只要经济好转下去，国指有望重拾升浪，保险、钢铁等行业下半年可率先突围。中国内地股市昨反覆靠稳，国企指数升229点或2.3%收报10,055点，成交额142亿港元，只有55%主板H股上升，但升幅集中在重磅股身上；不过，国指即使升越阻力位100天平均线，也要面对俗称牛熊分界线的250天平均线，国指或要继续震荡，令股民失去信心才开始新升浪。红筹指数则升45点或1.1%，收4,292点，成交额60亿港元。中国内地8月份制造业PMI升至16个月高位的51%，中型企业PMI只能跟上月持平，小型企业PMI则跌0.2个百分点至49.2%，反映中国内地制造业景气好转由大型企业带动。但以中小企为主、由汇丰编制的汇丰中国制造业PMI升至50.1%，4个月来首次重上50水平，似乎显示中小企制造业早前转差情况已喘定。只要中国内地9月份PMI继续回升，不排除第三季GDP可结束放缓走势。

尽管PMI及GDP在上半年皆放缓，H股上半年业绩只能符合预期，但整体H股上半年盈利合计8,227亿元人民币，按年增长13%，表现远胜去年同期上升0.7%，又接近90%H股录得盈利增长，最赚钱是工商银行 和建设银行 分别录得盈利1,383亿和1,197亿元人民币，合占整体H股盈利31%。若然撇除内银股，H股合计盈利2,839亿元人民币，同比增长14%，增幅较计及内银股整体盈利增长13%还要高，表现也好过去年同期撇除内银股的H股整体盈利下跌20%。由于今年首季和第二季GDP分别放缓至7.7%和7.5%，上半年制造业PMI亦不及去年同期，数字反映H股业绩好转，只要下半年GDP和PMI继续改善，相信H股业绩可继续增长，国指有望摆脱目前的上落格局。

至于以H股行业分析，银行股盈利增长稳定，电力及相关行业的增长最劲，达54%，其次是保险和矿产业，分别增长44%和28%，盈利倒退或亏损的行业包括煤炭、水泥、钢铁和航运及相关行业，当中钢铁业虽仍录得亏损，但亏损较去年同期显着收窄，只要经济好转以及继续去库存，钢铁业下半年有机会转亏为盈。(B03)