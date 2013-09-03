更新版 1-中国数据：8月官方非制造业PMI微降至53.9，内需继续改善

* 8月非制造业PMI基本持稳

* 新订单指数回升反映需求良好

* 交通物流等行业活跃 (新增更多细节与评论)

路透北京9月3日 - 中国8月官方非制造业PMI(采购经理人指数)虽较前月下降但幅度不大，包括新订单和从业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长动力。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二公布，8月官方非制造业商务活动指数降至53.9，上月为54.1。其中新订单指数较上月升0.6个百分点至50.9，从业人员指数则上升1.2个百分点，为52.5。

“8月份，非制造业经济运行稳定。新订单指数回升，为未来几个月发展奠定了需求基础。从业人员指数较大幅度回升，就业环境趋于改善。”中国物流与采购联合会副会长蔡进表示。

不过，新出口订单指数大幅下降，较上月降3.5个百分点至49.6，显现外需形势仍不乐观。业务活动预期指数高位回调至62.9。

就行业而言，蔡进表示，本月交通运输、物流等行业较为活跃，反映出实体经济增长近期向好。

物流与采购联合会数据显示，服务业商务指数为52.5，较上月回落0.5个百分点，其中航空运输业、铁路运输业、互联网及软件信息技术服务业等行业商务活动指数连续位于临界点以上，而房地产业、道路运输业等低于临界点；建筑业商务活动指数表现强劲，达59.5。

蔡进并指出，小企业商务活动和新订单连续两个月回升，经营状况持续好转，“随着‘金九银十’的市场旺季到来，有利于服务业发展进一步向好。”

汇丰将于周三9:45公布中国8月服务业PMI。

稍早公布的中国官方和汇丰制造业PMI双双反弹。8月官方制造业PMI升至16个月最高水准，新订单等主要分项指数强劲回升；而汇丰中国制造业PMI则回升至荣枯线上方。先行指标的表现令不少市场人士确信中国经济将在三季度好转，不少投行在汇丰8月制造业PMI初值公布后即上调对下半年中国GDP的预期，认为在一系列政策支持下，中国经济将走出谷底。

国家统计局周一将2012年GDP(国内生产总值)增速初步核实数下调至7.7%，为2003年有可比口径以来的首次下修。分析人士认为，相较以往总是上调表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度在上升，而且下调之后今年完成7.5%增长目标料无虞。

中国非制造业PMI指数体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。

以下为中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2013年/8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月

非制造业PMI 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3