澳洲经济指标总览--9月3日

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月5日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 顺差6.02 顺差5.07 出口(较前月) -1% +4% 进口(较前月) -2% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 10月1日 (较前月) 7月 +0.1% 持平 就业市场(经季节调整) 9月12日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 -1.02 +0.93 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.67 -0.51 失业率 5.7% 5.7% 就业参与率 65.1% 65.3% 消费者物价指数(CPI) 10月23日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.4% +2.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.5% 国际贸易价格指数 10月31日 进口物价(较前季) 第二季 -0.3% 持平 出口物价(较前季) -0.3% +2.8% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月3日 经常帐收支 第二季 赤字93.5 赤字87.4 商品与服务贸易收支 逆差0.18 顺差1.22 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月4日 (较前季) 第一季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.5% +3.1% (完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。