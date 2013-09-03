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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 09:33 BJT

****《港报快速浏览》--9月3日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：石油帮涉贪落马，习李应反腐改革并进--明报                          
 港报社评：工厦再掀劏房热，关心不忍责错爱--星岛日报                          
 港报社评：小微企业未脱困，制造业复苏不稳--信报                              
 港报社评：地方自调楼控，内地楼泡更凶--经济日报                              
 港报社评：定指引，防通识科被政治骑劫--文汇报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：中国保底不托高--信报9月3日                                    
 港报财经评论：挟仓定真升，后市看成交--经济日报9月3日                        
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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