中国金融：保理业务被规范，银监会要求真实交易避免借银行保理放贷--报载

路透北京9月3日 - 在赊账贸易中广为运用的保理业务正在获得越来越多的规范，上海证券报周二报导称，中国银监会日前针对银行保理业务发文，要求严格单保理融资业务准入，所有单保理融资要严格审核基础交易的真实性。

保理业务是指，销售商（债权人）将其与购买方（债务人）订立的货物销售（服务）合同所产生的应收账款转让给保理商，由保理商为其提供应收账款管理与催收、信用风险担保，以及贸易融资等服务。

其中由银监会监管的银行保理占据主流，商务部监管的商业保理机构处于发展初期。而商务部也希望建立商业保理行业统计制度，规范快速增长的商业保理业务。

业内人士介绍，保理业务因其适应了提高国内、国际贸易竞争力的需要，已成为新兴的贸易融资工具，近年来取得了迅速发展，与信用证业务、信用保险一并成为贸易债权保障的三驾马车。

上述报导称，银监会日前下发了《中国银监会关于加强银行保理融资业务管理的通知》，诸如不合法基础交易合同、代理销售合同、未来应收账款、权属不清的应收账款等业务品种严禁开展保理融资。

近年来，伴随着银行保理融资业务快速发展，一些银行存在借保理融资之名，操作一般性贷款之实，放松融资审查等问题，无疑加剧了风险向该领域的累积。

上证报援引的数据显示，2012年中国国际和国内保理业务量折合逾2.85万亿元人民币，同比增速超25%；由银行提供的保理服务占据最为重要的份额。

银行保理融资分为卖方双保理融资和卖家单保理融资。近年来银行保理融资业务发展较快，其中尤以卖方单保理增长最为迅速，一些银行存在借保理融资之名，办理一般性贷款之实，放松融资审查等问题。