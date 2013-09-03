中国金融：保理业务被规范，银监会要求真实交易避免借银行保理放贷--报载

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透北京9月3日 - 在赊账贸易中广为运用的保理业务正在获得越来越多的规范，上海证券报周二报导称，中国银监会日前针对银行保理业务发文，要求严格单保理融资业务准入，所有单保理融资要严格审核基础交易的真实性。
保理业务是指，销售商（债权人）将其与购买方（债务人）订立的货物销售（服务）合同所产生的应收账款转让给保理商，由保理商为其提供应收账款管理与催收、信用风险担保，以及贸易融资等服务。
其中由银监会监管的银行保理占据主流，商务部监管的商业保理机构处于发展初期。而商务部也希望建立商业保理行业统计制度，规范快速增长的商业保理业务。
业内人士介绍，保理业务因其适应了提高国内、国际贸易竞争力的需要，已成为新兴的贸易融资工具，近年来取得了迅速发展，与信用证业务、信用保险一并成为贸易债权保障的三驾马车。
上述报导称，银监会日前下发了《中国银监会关于加强银行保理融资业务管理的通知》，诸如不合法基础交易合同、代理销售合同、未来应收账款、权属不清的应收账款等业务品种严禁开展保理融资。
近年来，伴随着银行保理融资业务快速发展，一些银行存在借保理融资之名，操作一般性贷款之实，放松融资审查等问题，无疑加剧了风险向该领域的累积。
上证报援引的数据显示，2012年中国国际和国内保理业务量折合逾2.85万亿元人民币，同比增速超25%；由银行提供的保理服务占据最为重要的份额。
银行保理融资分为卖方双保理融资和卖家单保理融资。近年来银行保理融资业务发展较快，其中尤以卖方单保理增长最为迅速，一些银行存在借保理融资之名，办理一般性贷款之实，放松融资审查等问题。
所谓卖方单保理融资，是指没有买方保理机构参与，由一家银行独立为卖方提供保理融资的服务，包括出口单保理、国内销售单保理等。(完） (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。