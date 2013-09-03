金属期市：伦铜价格微涨，制造业数据激发风险偏好

沪铜主力12月合约 涨0.4%至每吨52,670元人民币。

由于需求上扬，欧洲制造业在8月呈现畅旺扩张，中国制造业活动亦回温，提振了美国景气回暖带动全面复苏的前景。

美国总统奥巴马努力说服国会支持其打击叙利亚的计划，但其所在的民主党一些议员持怀疑态度，担心此举将美国拖入一场新的中东冲突。

中国洛阳钼业 周一稍晚称，日本住友金属矿山 和住友商事 放弃了对力拓澳洲Northparkes铜矿股权的优先购买权。洛阳钼业出价8.2亿美元收购该部分股权。

对冲基金Ebullio Capital Management称，由于难以在由大型银行及贸易公司所掌控的市场上竞争，因此退出现货金属交易。(完)

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