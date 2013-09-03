金属期市：伦铜价格微涨，制造业数据激发风险偏好

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
沪铜主力12月合约 涨0.4%至每吨52,670元人民币。
由于需求上扬，欧洲制造业在8月呈现畅旺扩张，中国制造业活动亦回温，提振了美国景气回暖带动全面复苏的前景。
美国总统奥巴马努力说服国会支持其打击叙利亚的计划，但其所在的民主党一些议员持怀疑态度，担心此举将美国拖入一场新的中东冲突。
中国洛阳钼业 周一稍晚称，日本住友金属矿山 和住友商事 放弃了对力拓澳洲Northparkes铜矿股权的优先购买权。洛阳钼业出价8.2亿美元收购该部分股权。
对冲基金Ebullio Capital Management称，由于难以在由大型银行及贸易公司所掌控的市场上竞争，因此退出现货金属交易。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。