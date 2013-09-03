澳洲数据：第二季经季调经常帐赤字为94亿澳元，高于预估的87亿

标题新闻：美国2月商品贸易收支初值为逆差648亿美元，趸售库存增加0.4%
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路透悉尼9月3日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲第二季经季节调整的经常帐为赤字94亿澳元，路透调查预估为赤字87亿澳元。
以下为经季节调整的详细数据(单位：10亿澳元)：
第二季
经常帐收支 -9.350
商品及服务收支 -0.018
出口 +77.894
进口 -77.912
澳洲统计局表示，净出口对第二季国内生产总值(GDP)成长的贡献可能为负0.04个百分点。第二季GDP报告将于周三公布。
路透调查显示，分析师预计第二季经常帐赤字为87亿澳元，净出口对经济成长的贡献为0.1个百分点。
澳洲净外债为7,621.7亿澳元。
欲浏览具体数据可访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)
浏览澳洲数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。