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货币新闻 | 2013年 9月 3日 星期二 09:49 BJT

澳洲数据：第二季经季调经常帐赤字为94亿澳元，高于预估的87亿

路透悉尼9月3日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲第二季经季节调整的经常帐为赤字94亿澳元，路透调查预估为赤字87亿澳元。

以下为经季节调整的详细数据(单位：10亿澳元)：

第二季

经常帐收支 -9.350

商品及服务收支 -0.018

出口 +77.894

进口 -77.912

澳洲统计局表示，净出口对第二季国内生产总值(GDP)成长的贡献可能为负0.04个百分点。第二季GDP报告将于周三公布。

路透调查显示，分析师预计第二季经常帐赤字为87亿澳元，净出口对经济成长的贡献为0.1个百分点。

澳洲净外债为7,621.7亿澳元。

欲浏览具体数据可访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)

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