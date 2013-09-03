更新版 1-中国公开市场：逆回购量减价稳，突显对资金利率引导作用

* 周二逆回购缩量逾六成

* 量减但价稳，突显其对资金价格引导意图

* 逆回购滚动进行避免了扰乱市场预期

* 月末逢季底，资金面存在一定波动风险 (新增评论和央行公告)

路透北京9月3日 - 中国央行公开市场周二逆回购缩量操作，致单日净回笼190亿元人民币，不过银行间资金面未受影响，继续向好。量减但价稳，业内人士表示，逆回购滚动进行除可避免扰乱市场预期外，或更突显其对资金利率的引导作用。

受访者认为，中国央行创设常备借贷便利(SLF)及短期流动性调节工具(SLO)后，其担纲起稳定流动性的重要作用，而相对公开市场更短期的流动性投放工具--七天和14天逆回购或更倾向价格指导。

“我们认为央行目前维稳资金面或更多是利用SLF或者SLO这些工具，而逆回购更倾向于价格指导。”安信证券固定收益研究员袁素称。

她并指出，本月末适逢季底，预计因银行季末考核及节假日取现需求较多，资金面存在一定波动风险。9月份央行公开市场预料持续通过逆回购投放资金，但量并不一定非常大，以维持资金价格相对稳定。

汤森路透高级金融分析师钟华近期撰文指出，中国央行在二季度货币政策报告正式纳入短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)等工具组合，这虽然并不是完全透明操作的工具，但有助于中国央行极大地改进流动性管理和维护金融稳定。

今日银行间货币市场七天期质押式回购加权利率 在逆回购中标利率未公布前，迟迟不见成交，最终该品种开盘利率落在3.75%，较上日3.7489%的收盘水平微升。

此外，上海一银行交易员并表示，逆回购缩量不要紧，但如果缺席就不行了。因为当前市场情绪仍在恢复中，如果突然暂停，很可能给市场以冲击。

刊登在央行网站的公告显示，中国人民银行公开市场今日进行100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持稳在前次的3.9%，周二操作规模较上周同期的290亿元收敛逾六成。

据央行此前公布数据显示，截至6月末，央行常备借贷便利余额为4,160亿元。

中国央行公开市场此前连续五周净投放，上周规模缩至415亿元。央行通过持续“锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长期资金，或意在进一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。

据路透计算，本周公开市场央票到期量为180亿元，逆回购到期量为750亿元，合计到期资金回笼570亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 100

(周四) 待定

央票到期 180

正回购到期 --

逆回购到期 750

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