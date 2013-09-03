台湾汇市：台币兑美元盘初走扬，因外资汇入及韩元续升

路透台北9月3日 - 台币兑美元 周二盘初升值。汇银人士指出，因叙利亚局势进一步缓解，资金自油、金等原物料获利了结，投资人对新兴市场等风险性资产偏好上扬。台币也因韩元续升以及外资汇入而进一步走高。

他们表示，外资今早仍延续近日的汇入趋势，再加上央行并未刻意阻挡，使得实质交易区间进一步向29.700价位推进。进、出口商则先行观望等待，确认台币今日新的交易区间后，再伺机动作。

“央行动作还不明显，进口商在等台币会不会进一步升破29.700。”一位本地大型公股银行交易员说。

另一本地银行交易员则表示，虽然外资自上周四开始汇入，不过在台股的买超金额却没有明显扩大，“我很好奇他们进来要买什么。”

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度稍微收敛，其中指标一个月期报在-0.080/-0.070，上日收在-0.120/-0.100。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.705-29.760，上日在29.790-29.890，上日收盘价为29.900。

本地时间09:54时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升值1.35角报29.765。

交易员观察市场最新动态：

* 早盘外资小幅汇入

* 台股 盘初小幅走高，观察指标股如台积电 的走势

* 出口商美元有反弹就卖，卖单在29.750上方陆续出现

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.69-29.80

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