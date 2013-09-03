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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 10:12 BJT

日本债市：公债价格小幅走低，交易商静候10年期公债标售

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.000%      +0.0    0.115%
 五年期公债                            0.265%      +0.5    0.260%
 10年期公债                            0.740%      +0.0    0.740%
 20年期公债                            1.680%      +2.5    1.655%
 30年期公债                            1.790%      +2.0    1.770%
 10年期公债期   <0#JGB:>               144.09     -0.08    144.17
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 石冠兰/侯向明； 审校 张涛)

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