香港热股：中材股份附属收购德国工程设备商，复牌早盘大涨8%

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透香港9月3日 - 水泥装备与工程服务供应商--中国中材股份 周二复牌早盘初段股价一度大涨8%，此前其附属公司中材国际 宣布以1.04亿欧元代价收购德国加工部件和设备商Hazemag的控股权。
中材股份周一开市前停牌，今天复牌后股价最多曾涨8%至1.74港元。香港时间09:57升7.45%。恒生指数 升0.83%。
公司的声明称，交易完成后，中材国际将持有Hazemag的59.09%股权。
Hazemag从事的业务为：生产、销售和维修生产加工所需的部件和设备及各种加工技术；用于地下煤矿的钻孔、装载和巷道掘进机。其截至2012年底止年度的除税后利润约767.6万欧元。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。