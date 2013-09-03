香港热股：中材股份附属收购德国工程设备商，复牌早盘大涨8%

路透香港9月3日 - 水泥装备与工程服务供应商--中国中材股份 周二复牌早盘初段股价一度大涨8%，此前其附属公司中材国际 宣布以1.04亿欧元代价收购德国加工部件和设备商Hazemag的控股权。

中材股份周一开市前停牌，今天复牌后股价最多曾涨8%至1.74港元。香港时间09:57升7.45%。恒生指数 升0.83%。

公司的声明称，交易完成后，中材国际将持有Hazemag的59.09%股权。

Hazemag从事的业务为：生产、销售和维修生产加工所需的部件和设备及各种加工技术；用于地下煤矿的钻孔、装载和巷道掘进机。其截至2012年底止年度的除税后利润约767.6万欧元。(完)

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