台湾债市：指标10年公债殖利率早盘走扬，反应美债殖利率亚洲盘开高

外银交易员表示，今日10年券102/10殖利率在1.73%附近稍有银行买盘介入，些微压抑该券殖利率升幅，而在叙利亚紧张情势未除、经济不明朗等变数下，虽然空方势力蠢蠢欲动也不敢轻举妄动，令10年券在14日标售结果出炉前将陷入区间盘整格局。