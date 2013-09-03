台湾债市：指标10年公债殖利率早盘走扬，反应美债殖利率亚洲盘开高

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透台北9月3日 - 台湾10年期指标公债102/10 发行前交易殖利率周二早盘走扬，主要反应美国指标10年期公债殖利率周二亚洲盘开高及台积电昨日公布10年期公司债得标利率高于预期。
交易员认为，由于中国昨日公布制造业采购经理人指数(PMI)表现良好，激励欧洲股市走强，然而美国金融市场周一休市来不及反应，因此美国指标10年期公债 殖利率周二亚洲盘随即开高，牵动台债早盘5年期及10年期主流券殖利率齐走高。
此外，有交易员提及，台积电 公司债标售结果略有不如预期，包括7年期公司债流标及10年期公司债得标利率略高于市场预期，令今日台债气氛稍微偏空反应。
“ 市场对流标这件事越来越无感，所以今天只是些微反应一下!”一证券台债主管说。
外银交易员表示，今日10年券102/10殖利率在1.73%附近稍有银行买盘介入，些微压抑该券殖利率升幅，而在叙利亚紧张情势未除、经济不明朗等变数下，虽然空方势力蠢蠢欲动也不敢轻举妄动，令10年券在14日标售结果出炉前将陷入区间盘整格局。
周日公布的中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51，为去年4月以来最高位，其中新订单指数涨幅明显。周一公布的汇丰中国PMI终值确认为50.1，为四个月首次回升至50上方。
早盘10:16为止，五年券102/2期公债成交11亿台币；102/10期公债的发行前交易成交80.5亿台币，交投平稳。
交易员观察市场最新动态：
* 美国指标10年期公债周二亚洲盘开高在2.83%
* 台积电公司债标售结果略有不如预期，台债早盘稍偏空反应
* 10年期公债和五年期公债主流券成交量表现平稳
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*10年期102/10：1.72-1.75%
本地时间10:17时最新报价：
*102/10期公债殖利率上涨0.86基点报1.7325%。
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