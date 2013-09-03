《Russell专栏》中国PMI数据强劲并不一定意味着商品需求增加

标题新闻：美国2月商品贸易收支初值为逆差648亿美元，趸售库存增加0.4%
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看看原油进口和布兰特油价 的比较，似乎油价成本较高导致进口下滑，反之油价较低进口会增加。
2010年9月以前，石油进口处于上升趋势之中，之后大约一年左右是在横向整理，此时布兰特油价冲上每桶100美元以上。
去年时，原油进口在9月左右下滑，正值布兰特油价走升，而今年直到最近，油价普遍下滑，已导致进口加速。
铜进口在2011年走升时，PMI却走低。今年迄今，铜进口一路下滑，PMI则呈现稳定。
将铜进口和伦敦指标期铜价格 相比较，可以看出在2010年7月和2011年7月之间，当铜价强劲时，进口呈现走弱，但2011年后期铜价走疲时，进口则增加。
近期，今年4月以来价格下滑，已导致进口增加。
数据显示的是，相较于工业产出增速，中国大宗商品买盘更易受价格波动影响，因为当进口价格上涨时，中国看来愿意动用库存并提高国内的产量。
比PMI更好的进口需求成长指标，或许是关注库存变化、大宗商品的国内生产成本，以及国际价格的走势。(完) (译文审校 王洋)
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维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。