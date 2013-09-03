《Russell专栏》中国PMI数据强劲并不一定意味着商品需求增加

看看原油进口和布兰特油价 的比较，似乎油价成本较高导致进口下滑，反之油价较低进口会增加。

2010年9月以前，石油进口处于上升趋势之中，之后大约一年左右是在横向整理，此时布兰特油价冲上每桶100美元以上。

去年时，原油进口在9月左右下滑，正值布兰特油价走升，而今年直到最近，油价普遍下滑，已导致进口加速。

铜进口在2011年走升时，PMI却走低。今年迄今，铜进口一路下滑，PMI则呈现稳定。

将铜进口和伦敦指标期铜价格 相比较，可以看出在2010年7月和2011年7月之间，当铜价强劲时，进口呈现走弱，但2011年后期铜价走疲时，进口则增加。

近期，今年4月以来价格下滑，已导致进口增加。

数据显示的是，相较于工业产出增速，中国大宗商品买盘更易受价格波动影响，因为当进口价格上涨时，中国看来愿意动用库存并提高国内的产量。