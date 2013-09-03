日本股市：日经指数早盘跳涨至三周高点，因日圆疲弱带动出口股扬升

路透东京9月3日 - 日本股市日经指数周二早盘上涨近3%，至三周高点，绩优出口股领军上涨，随着全球多国制造业数据乐观，且美国推迟军事打击叙利亚，令日圆走软。

日经指数 早盘中上涨2.8%至13,955.14点。周一上涨1.4%。东证股价指数 升2.7%，报1,147.71点。今年迄今日经指数累计大涨34%，但自5月高峰以来已回落13%。

“目前，事件众多的9月看来开展得相当不错，”瑞士信贷驻东京现股销售主管Stefan Worrall称。他并表示强劲的日本资本支出数据和中国及欧洲乐观的制造业数据，部分抵销了近来围绕新兴市场的忧虑。

“虽然头几项事件已经顺利渡过，但9月还没结束。仍有多项重要事件，包括美国联邦公开市场委员会(FOMC)和20国集团(G20)会议，国内则有申奥和调高消费税的决定。这些全都带有特别的风险。”