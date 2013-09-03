日本股市：日经指数早盘跳涨至三周高点，因日圆疲弱带动出口股扬升

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透东京9月3日 - 日本股市日经指数周二早盘上涨近3%，至三周高点，绩优出口股领军上涨，随着全球多国制造业数据乐观，且美国推迟军事打击叙利亚，令日圆走软。
日经指数 早盘中上涨2.8%至13,955.14点。周一上涨1.4%。东证股价指数 升2.7%，报1,147.71点。今年迄今日经指数累计大涨34%，但自5月高峰以来已回落13%。
“目前，事件众多的9月看来开展得相当不错，”瑞士信贷驻东京现股销售主管Stefan Worrall称。他并表示强劲的日本资本支出数据和中国及欧洲乐观的制造业数据，部分抵销了近来围绕新兴市场的忧虑。
“虽然头几项事件已经顺利渡过，但9月还没结束。仍有多项重要事件，包括美国联邦公开市场委员会(FOMC)和20国集团(G20)会议，国内则有申奥和调高消费税的决定。这些全都带有特别的风险。”
周二早上交易相当淡，日经成交量为过去90个交易日整天均量的32%。分析师称，交投活动可能继续迟滞，投资人将等待周五的美国就业数据，及周六申奥结果等重要事件。(完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。