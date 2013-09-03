韩国汇市：韩元/美元触及近四个月高点，受中国及欧洲数据提振

中国服务业8月增速持稳，增添中国经济走出放缓期的迹象。

“目前市场信心及需求面的动能都有利韩元，”一本地银行交易员称。“美元/韩元汇率料将持续下跌，但投资人将继续留意韩国外汇当局可能干预的风险。”

继上周上涨0.6%后，本周以来韩元兑美元升值约1.3%，进一步与面临资本外流压力的部分亚洲货币有所区隔。

交易员表示，韩国8月贸易顺差49亿美元高于预期，凸显韩国经济基本面强劲，协助韩元走势，另外，美国可能延后攻击叙利亚，亦缓解中东紧张情势升高的疑虑。

“我不认为韩国当局会企图强力阻止美元/韩元跌势，但市场或当局或许会在意因为美元/日圆走势而引发的日圆/韩元跌势，”一外资银行交易员称。

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,096.3 1,100.5

日圆/韩元 11.0143/174 11.0547

韩国公债期货 * 105.82 105.80

韩国综合股价指数 1,934.82 1,924.81

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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