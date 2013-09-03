韩国汇市：韩元/美元触及近四个月高点，受中国及欧洲数据提振

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
中国服务业8月增速持稳，增添中国经济走出放缓期的迹象。
“目前市场信心及需求面的动能都有利韩元，”一本地银行交易员称。“美元/韩元汇率料将持续下跌，但投资人将继续留意韩国外汇当局可能干预的风险。”
继上周上涨0.6%后，本周以来韩元兑美元升值约1.3%，进一步与面临资本外流压力的部分亚洲货币有所区隔。
交易员表示，韩国8月贸易顺差49亿美元高于预期，凸显韩国经济基本面强劲，协助韩元走势，另外，美国可能延后攻击叙利亚，亦缓解中东紧张情势升高的疑虑。
“我不认为韩国当局会企图强力阻止美元/韩元跌势，但市场或当局或许会在意因为美元/日圆走势而引发的日圆/韩元跌势，”一外资银行交易员称。
0205GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,096.3 1,100.5
日圆/韩元 11.0143/174 11.0547
韩国公债期货 * 105.82 105.80
韩国综合股价指数 1,934.82 1,924.81
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 侯向明)
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路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。