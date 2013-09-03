《外汇专栏》强劲英国数据显示，欧元兑英镑将走跌

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰写 Neal Kimberley 编译 王冠中

路透伦敦9月2日 - 英国经济展现复苏迹象之际，整体欧元区仍持续面临挑战，欧元兑英镑可能走跌。

英镑兑欧元 周一触及两个月高点0.8472英镑，此前公布的调查显示，英国制造业活动在8月升温。

8月1日时，欧元兑英镑触及四个半月高点0.8777英镑，之后，英国经济出现了数个复苏的迹象。

例如，周一稍早的数据显示，英国制造业未来一年的资本投资增速为金融危机以来最快。

英国7月抵押贷款核准触及五年高点，对企业放款则为1月以来首次增长。 周五的调查显示，8月消费者信心为近四年来最高。

尽管这些数据本身并非英国经济处于畅旺复苏的决定性证据，但仍旧鼓舞人心。这让部分人士认定，英国利率走升的时程，可能早于英国央行近期前瞻性指导所暗示的时间。英国央行的前瞻性引导指出，可能要三年后才会升息。

欧元区制造业活动亦升温，8月呈现逾两年来最快扩张速度，而新订单指数则为2011年5月以来最高。

但复苏态势并不均衡。欧元区失业率仍在纪录高点12.1%，其中希腊失业率接近28%，西班牙失业率超过26%，德国则仅略高于5%。

欧元区7月民间部门贷款萎缩速度更大于前月，也无助于当地创造就业。

欧洲央行的M3货币供给三个月移动平均年增长率参考值为4.5%，若高于此参考值则会被视为对中期物价稳定带来风险。

然而7月M3三个月移动平均年增长率仅2.5%，低于6月的2.8%，通胀不兴的风险可能更大。

事实上，欧盟统计局周五公布，欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.3%，7月为上升1.6%。

这和欧洲央行接近但略低于2%的通胀目标仍相去甚远，而且是朝错误的方向前进。

交易商可能会认为，欧洲央行需要找到更进一步宽松货币政策的方法，尽管降息目前并不在央行的计划中。

英国央行总裁卡尼不需要担心英国通胀率低迷，因为英国7月消费者物价指数(CPI)仍较上年同期增长2.8%，远高于央行的2%目标。

这或许说明了为何卡尼在8月28日演说中选择和前任总裁金恩不同的策略。金恩有时会将疲弱英镑视为让英国经济重新平衡的有力工具。

“英国经济要在外部和内部持续重新平衡，最终需要透过生产力成长来达成，而这需要透过投资来实现，”卡尼称。

参看卡尼演说英文稿，请点选(here)

这可能是新总裁认知到疲弱英镑或使进口通胀压力恶化，恐怕会打击好不容易终于信心回升的英国消费者。

进口通胀升高，推升英国整体物价压力，会损及英国央行前瞻性引导的基础；其前瞻性指导指出，未来三年利率将维持在极低水准。