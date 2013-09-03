台湾债市：RP利率向区间低位靠拢，近日部分外资买盘进场

路透台北9月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二向区间低位靠拢。月初整体市场资金情势偏向宽松，及部分外资买盘进场承作RP，令公债及公司债RP利率齐向区间低位挪移，甚至有券商短天期RP利率已跌破既有区间低位。

证券交易商表示，随着交易商调降债券库存部位，加以近期公司债发行量变少，令RP券源持续减少，然银行及投信端仍积极承作RP，加以因短线台币汇价实质交投趋升，外资近日操作RP也转趋积极，在需求增加、供给减少的情况下，月初RP主要交投利率略向区间低位挪移。

“这个月少数RP成交利率有机会突破整数关卡，但多数还是会卡在这里。”一家证券商交易员称。

另有大型券商交易员指出，受到月初寿险端资金流动影响，部分投信资金略显多缺不一，为避开9月季底资金紧缩效应，计画下周起只做跨月RP，月内RP就尽量不予承作。

另一大型票券商交易员亦说，月初投信端资金多缺不一，RP利率将先维持在既有区间一段时间，待中秋节过后，再开始只做跨月RP。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，区间高位略较上日下移，少数短天期RP则成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似，少数月内1-2周RP利率则成交在0.69%。