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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 11:26 BJT

韩国股市：受数据提振早盘触及近三个月高点，但美国的不确定性抑制涨幅

路透首尔9月3日 - 韩国股市周二早盘触及近三个月盘中高位，因中国和欧元区一连串的制造业数据喜人，暗示全球经济开始复苏；不过市场对即将出炉的美国数据仍抱持审慎态度，使得韩股涨幅受限。

0217GMT，韩股综合股价指数 上涨0.5%，报1,935.03点，稍早曾触及1,940.99点，为6月7日以来盘中高点。

“乐观的全球经济展望正反映在主要指数上，但由于还有多项美国数据要出炉，因此目前似乎还不足以推动进一步涨势，”友利投资证券分析师Kim Byung-yeon。其是指本周稍后美国将公布贸易收支和就业报告。

外资早盘买超韩股805亿韩元，或连续第八个交易日买超。

造船股上扬，因中国和欧元区采购经理人指数(PMI)乐观，提高了未来几个季度获利成长的预期。现代尾浦造船 和大宇造船 分别上涨4.1%和3.9%。(完)

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