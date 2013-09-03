韩国股市：受数据提振早盘触及近三个月高点，但美国的不确定性抑制涨幅

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透首尔9月3日 - 韩国股市周二早盘触及近三个月盘中高位，因中国和欧元区一连串的制造业数据喜人，暗示全球经济开始复苏；不过市场对即将出炉的美国数据仍抱持审慎态度，使得韩股涨幅受限。
0217GMT，韩股综合股价指数 上涨0.5%，报1,935.03点，稍早曾触及1,940.99点，为6月7日以来盘中高点。
“乐观的全球经济展望正反映在主要指数上，但由于还有多项美国数据要出炉，因此目前似乎还不足以推动进一步涨势，”友利投资证券分析师Kim Byung-yeon。其是指本周稍后美国将公布贸易收支和就业报告。
外资早盘买超韩股805亿韩元，或连续第八个交易日买超。
造船股上扬，因中国和欧元区采购经理人指数(PMI)乐观，提高了未来几个季度获利成长的预期。现代尾浦造船 和大宇造船 分别上涨4.1%和3.9%。(完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。