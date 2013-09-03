更新版 1-新债招标：国开行五期固息增发债收益率远高预期，七与10年期品种罕见倒挂

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路透上海9月3日 - 中国国家开发银行 周二增发新一轮五期固息债(市场俗称“福娃债”)，中标收益率远高于预期。交易人士表示，在现券二级市场走势孱弱以及本周新债供给压力再增的市况下，机构金融债配置需求弱势不改，且七年期品种因流动性不佳不受机构青睐，与10年期品种罕见倒挂。

他们并指出，虽然短期市场流动性尚可，然9月中长期资金面并不乐观，再加上仍旧维持高位的资金利率，令现券市场悲观预期仍难彻底扭转。

“招的太高了，后面两期都不敢投了，”华南一券商交易员表示，“感觉需求很弱，配置盘并没有真正出来，不少机构可能还是担心资金面吧。”

“除非长端资金价格下来，否则就这样子，(现券市场)出现曙光也是回光返照，再加上这周供给高，搞不好过不了几天资金面又紧了 ，”华中一银行交易员亦认为。

中国银行间资金市场周二主要期限回购利率微跌企稳。市场人士表示，尽管场内各期限资金供给都颇充裕，但央行公开市场逆回购利率巍然不动，维稳信号较为清晰，因此隔夜和七天品种利率仅微幅回落。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年

中标收益率 4.4999% 4.6456% 4.7038% 4.9056% 4.8397%

预测均值 4.43% 4.59% 4.64% 4.73% 4.78%

投标倍数 1.71 1.77 1.98 1.41 2.14

对于七年期和10年期期限品种倒挂，上海一银行交易员认为，七年期流动性不好，不少机构可能认为短久期的选五年，要长久期的则选10年了，七年期相对比较尴尬。

“七年和十年的倒挂了，这个纠结的期限，七年的投偏了呗，随后一级半市场4.81% 、4.82%返tkn(买入)的，赚大发了，”他称，不过随后市场成交把倒挂给修正了。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为4.4506%、4.6200%、4.6829%、4.7526%和4.7852%。

上述五期债均采用单一价格(荷兰式)招标方式，其中一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

今日新债的具体条款如下：

第36、37、38、39、40期增发债

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发行总量 1/3/5/7/10年均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 9月3日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 9月6日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日

分销期 9月4日-9月6日

上市日 1年：9月10日

3/5/7/10年：9月12日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留