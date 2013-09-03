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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 11:27 BJT

中国新债: 中国铝业公司周三将发行50亿元超短融,期限三个月

路透上海9月3日 - 中国铝业公司周二公告称，将于周三(4日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币超
短期融资券，期限三个月(90天)。
    
    中国铝业公司旗下有上市公司中国铝业  。本次债券发行具体细节如下：
    
    具体条款如下: 
    
   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)   (亿元)    (月)                                   (缴款日) 
  ======================================================================================= 
  中国铝业公司  450      50        3   9/4簿记建档   中国银行    AAA       9/6      9/9
                                                     招商银行
  =======================================================================================(完)
    
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 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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