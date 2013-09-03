中国新债: 中国铝业公司周三将发行50亿元超短融,期限三个月

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透上海9月3日 - 中国铝业公司周二公告称，将于周三(4日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币超 短期融资券，期限三个月(90天)。 中国铝业公司旗下有上市公司中国铝业 。本次债券发行具体细节如下： 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 中国铝业公司 450 50 3 9/4簿记建档 中国银行 AAA 9/6 9/9 招商银行 =======================================================================================(完) 更多详情请点选上清所网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。