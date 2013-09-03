中国货币市场：主要回购利率微降，资金宽裕但逆回购利率续持稳

路透上海9月3日 - 中国银行间资金市场周二主要期限回购利率微跌企稳。市场人士表示，尽管场内各期限资金供给都颇充裕，但央行公开市场逆回购利率巍然不动，维稳信号较为清晰，因此隔夜和七天品种利率仅微幅回落。

不过14天品种利率大降。他们指出，主要是受到资金宽松，较低开盘价的引导。“市场比较松，价格容易被引导，供给和开盘都是原因。”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员还提到，本周新债供给较多，今日早间发行的国开行新债中标收益率也偏高，但对货币市场压力料不大，“不过估计资金价格不会再下了，(公开市场)逆回购利率持稳，价格还是要稳定的。”

业内人士周二透露，国家开发银行 上午招标的五期固息增发债中标收益率均高于预期，其中七年期收益率高达4.9056%，与10年期4.8397%的收益率形成倒挂。

公开市场上央行今日进行了100亿元人民币七天期逆回购操作，较上周同期的290亿元明显缩量，中标利率仍为3.90%。

华东一商业银行交易员还指出，今日14天期以上品种成交也不少，但供给机构并不多，“一个月到三个月成交挺多，主要就一家大行出，不是大家都在出，接下来看有没有带动效应咯。”

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0063 3.0126 -0.63

七天 3.7334 3.7489 -1.55

14天 3.7650 4.1466 -38.16 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9000 3.2250 +67.50

七天 3.8300 3.8000 +3.00

14天 3.9000 3.8000 +10.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0260 3.0300 -0.40

七天 3.7660 3.7400 +2.60

14天 3.7700 4.1500 -38.00 Shibor 其中:隔夜 3.0188 3.0340 -1.52

七天 3.7420 3.7355 +0.65