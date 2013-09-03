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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 11:49 BJT

《全球市场》亚洲市场受乐观数据提振上扬，日圆回软

市场也在出脱许多上周进行的避险交易，因美国总统决定寻求国会批准，使得立即向叙利亚发起军事攻击的忧虑消退。

奥巴马致力说服国会支持其计划，招致来自其所在民主党内议员的质疑，他们担心美国会因此卷入新的中东冲突。

美国原油 下跌0.9%至每桶106.65美元，布兰特原油 跌0.2%至114.16美元。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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