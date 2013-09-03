《全球市场》亚洲市场受乐观数据提振上扬，日圆回软

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
市场也在出脱许多上周进行的避险交易，因美国总统决定寻求国会批准，使得立即向叙利亚发起军事攻击的忧虑消退。
奥巴马致力说服国会支持其计划，招致来自其所在民主党内议员的质疑，他们担心美国会因此卷入新的中东冲突。
美国原油 下跌0.9%至每桶106.65美元，布兰特原油 跌0.2%至114.16美元。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。