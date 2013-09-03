台湾央行：273天国库券决标贴现率0.5%，不足额发行

标题新闻：美国2月商品贸易收支初值为逆差648亿美元，趸售库存增加0.4%
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路透台北9月3日 - 台湾央行周二代财政部标售273天期国库券，其决标贴现率为0.5%，基本符合市场预期；但标售金额仅有245.5亿台币，较原预估300亿台币，仅标出82%。此次得标利率较上次标售同天期国库券的0.488%走高1.2个基点。
路透周一调查五家金融机构，预估决标贴现率在0.48-0.50%左右。
央行表示，得标者加权平均投标贴现率为0.481%，区间为0.43-0.50%。
此期国库券投标总额为820.50亿台币，发行金额为245.5亿，投标倍数为2.74倍。此期国库券皆由银行业得标。
该期国库券不足额发行，将在周三(4日)交割，到期日为2014年6月4日。
以下为2012年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2013年
9月03日 273 245.5* 0.500 2.74
8月28日 182 200 0.450 4.36
8月13日 364 300 0.647 2.58
7月24日 273 350 0.488 3.66
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
2012年
12月13日 182 300 0.618 2.60
11月30日 364 300 0.700 2.00
11月26日 273 300 0.650 2.51
10月29日 182 300 0.630 3.32
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43
注：*表不足额发行。(完)
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