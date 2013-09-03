美国个股：花旗剥离逾60亿美元私募股权和对冲基金资产--华尔街日报

投行观点：Calpine目标价从13美元下调至11--摩根士丹利
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路透9月2日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导称，花旗集团 上个月已出售逾60亿美元私募股权和对冲基金资产，以遵守限制此类投资的新规定。
知情人士对WSJ表示，花旗上周向Rohatyn Group出售了规模43亿美元的私募股权基金Citi Venture Capital International，售价不明。Rohatyn Group是由Nick Rohatyn管理的私募股票基金公司。
该人士还称，8月9日，花旗还将一支19亿美元的新兴市场对冲基金卖给了该基金的基金经理。
继最近进行的这些交易后，Citi Capital Advisors旗下只余下一支规模25亿美元的北美私募股权基金Metalmark Capital。知情人士对WSJ透露，花旗正想将该基金卖给它的管理层。
这些基金出售反映出花旗决定剥离私募股权和对冲基金资产，以遵守限制银行持有另类投资的新规定。
现在是美国的非工作时间，路透暂无法联系上花旗公司方人士对此置评。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)
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