美国个股：花旗剥离逾60亿美元私募股权和对冲基金资产--华尔街日报

路透9月2日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导称，花旗集团 上个月已出售逾60亿美元私募股权和对冲基金资产，以遵守限制此类投资的新规定。

知情人士对WSJ表示，花旗上周向Rohatyn Group出售了规模43亿美元的私募股权基金Citi Venture Capital International，售价不明。Rohatyn Group是由Nick Rohatyn管理的私募股票基金公司。

该人士还称，8月9日，花旗还将一支19亿美元的新兴市场对冲基金卖给了该基金的基金经理。

继最近进行的这些交易后，Citi Capital Advisors旗下只余下一支规模25亿美元的北美私募股权基金Metalmark Capital。知情人士对WSJ透露，花旗正想将该基金卖给它的管理层。

这些基金出售反映出花旗决定剥离私募股权和对冲基金资产，以遵守限制银行持有另类投资的新规定。