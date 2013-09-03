中国债市动态：新债结果推升现券收益率，短期仍受一级供给压力牵制

路透上海9月3日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率多上行，受国开行新债定位偏高推动；市场整体交易仍不旺，显示机构心态依旧偏于谨慎，而本周新债供给压力不小，短期内二级市场料仍受牵制难有起色。

交易员指出，经济触底回暖的态势渐趋明显，但回升力度仍有待观察，而资金面状态尚不错，市场对政策面预期也暂维持平稳，现券在当前相对高位继续大幅攀升的空间有限，弱势震荡或是近期市场运行的主基调。

华东一银行交易员表示，“一开始还好，国开招标之后(现券收益率)就往上走了。”

她并谈到，国开行新债中七年品种需求偏弱，延续了近期该期限品种在一二级市场的弱势，这亦反映了弱势中机构的避险心态，“要配置一般选10年的多一些，交易的话五年的又会稍微安全点。”

国开行 上午招标增发的五期固息债，中标定位均高于此前预期，其中七年品种中标收益率4.9056%，更是远高于此前4.73%预测均值。