中国债市动态：新债结果推升现券收益率，短期仍受一级供给压力牵制

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透上海9月3日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率多上行，受国开行新债定位偏高推动；市场整体交易仍不旺，显示机构心态依旧偏于谨慎，而本周新债供给压力不小，短期内二级市场料仍受牵制难有起色。
交易员指出，经济触底回暖的态势渐趋明显，但回升力度仍有待观察，而资金面状态尚不错，市场对政策面预期也暂维持平稳，现券在当前相对高位继续大幅攀升的空间有限，弱势震荡或是近期市场运行的主基调。
华东一银行交易员表示，“一开始还好，国开招标之后(现券收益率)就往上走了。”
她并谈到，国开行新债中七年品种需求偏弱，延续了近期该期限品种在一二级市场的弱势，这亦反映了弱势中机构的避险心态，“要配置一般选10年的多一些，交易的话五年的又会稍微安全点。”
国开行 上午招标增发的五期固息债，中标定位均高于此前预期，其中七年品种中标收益率4.9056%，更是远高于此前4.73%预测均值。
剩余期限2.95年的固息国债130017券最新成交对应收益率 为3.88%，上日尾盘为3.85%；剩余期限4.36年的国开行固息债130203券最新成交对应收益率 为4.70%，上日尾盘为4.6409%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。