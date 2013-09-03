中国汇市：人民币早盘小幅走弱，续在6.12核心关口附近强势盘整

* 人民币即期小幅走低

* 中间价微跌，为近三周低位

* 即期波动中枢仍在6.12

* 超级稳定的中间价维稳即期市场

路透北京9月3日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走弱。国际市场上美元指数触及一个月高点，人民币中间价顺势低开至近三周低位，亦令人民币早盘失守6.12核心关口，市场交投谨慎，继续围绕6.12窄幅震荡。

交易员表示，尽管美元指数大涨，其他亚洲货币动荡，但人民币汇率受外围市场影响较弱，依然一枝独秀，强势盘踞在6.12位置附近，而中国最近公布的PMI以及FDI等数据相对靓丽，均对人民币汇率升值形成支撑。

“昨天尾盘和今天早上应该都是油盘出手购汇，...市场又到了6.12上方了。”上海一股份行交易员称。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.1205元，上日收报6.1196元。今日人民币兑美元中间价 为6.1718元，上日中间价为6.1702元。

一外资行交易员称，外围市场的动荡让人民币汇率更没有方向，而超级稳定的中间价亦让人民币继续维稳，6.12仍然是关键的心理位置，亦是最近市场的震荡核心。

“现在市场上就是没有方向，6.12就是关键震荡核心，上也上不去，下也下不来多少。”上述交易员称。

中国8月官方非制造业PMI(采购经理人指数)虽较前月下降但幅度不大，包括新订单和从业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长动力。 而汇丰中国8月制造业PMI回升至荣枯线上方，与初值一致，这与稍早公布官方PMI一道，印证中国制造业近期出现好转迹象。

东京汇市日圆兑美元周二接近一个月低点，全球制造业浮现新的回暖迹象提振市场冒险意愿，致使日圆全线走跌。美元指数 也触及一个月高点，最高升至82.331，为8月2日以来最高水平。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2295/40，上日尾盘为6.2300。

北京时间11:56，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1139/57元，上一交易日尾盘报6.1127元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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