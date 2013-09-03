两岸金融：台湾央行鼓励使用昆山试验区人民币回流机制

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透台北9月3日 - 台湾央行周二表示，为鼓励业者及银行使用昆山试验区人民币回流机制，已发函外汇指定银行针对台湾地区的企业总公司，可与昆山试验区内的子公司贷款合约办理人民币贷款，不必再个案核准。
中国人民银行昆山市支行已在8月12日发布〞昆山深化两岸产业合作试验区跨境人民币业务试点暂行办法实施细则〞，开放昆山试验区办理区内台资企业与台湾总公司间办理人民币借贷；另外台湾地区金融机构可以人民币在区内进行金融机构之出资、增资及购并等投资。
台湾央行一位不愿具名官员表示，〞目前如果要外币借贷，如果没有交易文件就要央行同意函，是以个案处理，...现在通函发文后就不必了。〞
他并称，目前人民币准同一般外币。除了上述的台湾总公司为昆山地区子公司所做的人民币借贷之外，其他若有国外的交易文件也可以作为外币借贷的证明文件。
在台湾尚未获得RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度前，这将为台湾快速累积的人民币资金，开了一道回流中国的“小门”，门虽窄但对于起步中的离岸市场不无小补。
江苏昆山在5月间出台〞两岸产业合作试验区＂，内容包括人民币与台币双向兑换，以及允许台湾金融机构直接投资、参股该地区等金融合作。最受瞩目的，则是当地台资企业可以在台湾筹措人民币资金。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。