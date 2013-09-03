两岸金融：台湾央行鼓励使用昆山试验区人民币回流机制

路透台北9月3日 - 台湾央行周二表示，为鼓励业者及银行使用昆山试验区人民币回流机制，已发函外汇指定银行针对台湾地区的企业总公司，可与昆山试验区内的子公司贷款合约办理人民币贷款，不必再个案核准。

中国人民银行昆山市支行已在8月12日发布〞昆山深化两岸产业合作试验区跨境人民币业务试点暂行办法实施细则〞，开放昆山试验区办理区内台资企业与台湾总公司间办理人民币借贷；另外台湾地区金融机构可以人民币在区内进行金融机构之出资、增资及购并等投资。

台湾央行一位不愿具名官员表示，〞目前如果要外币借贷，如果没有交易文件就要央行同意函，是以个案处理，...现在通函发文后就不必了。〞

他并称，目前人民币准同一般外币。除了上述的台湾总公司为昆山地区子公司所做的人民币借贷之外，其他若有国外的交易文件也可以作为外币借贷的证明文件。

在台湾尚未获得RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度前，这将为台湾快速累积的人民币资金，开了一道回流中国的“小门”，门虽窄但对于起步中的离岸市场不无小补。