中国经济：坚持经济和民生优先，以应对发达国家退出宽松挑战--李克强

路透北京9月3日 - 中国国务院总理李克强周二表示，面对发达国家可能退出宽松政策的挑战，中国应把焦点放在发展经济和改善民生方面；而在经济遇到下行压力增大的时候，要通过改革来解决前进中的问题。

据中央电视台报导，李克强在第十届中国-东盟博览会开幕式上发表演讲称，近来受发达国家、特别是主要储备国可能退出量化宽松货币政策预期增强的影响，一些新兴市场国家和发展中国家资本流动逆转，金融市场波动加剧，亚洲的一些成员也受到波及，面临资本外流、货币贬值、增长放缓、通胀上升等多重挑战。

“在当前形势下，中国和东盟的主要任务还是要发展经济，改善民生，我们应当坚持经济优先、发展优先、民生优先的大方向，并且把焦点聚集在这里。”李克强指出。

他并称，在经济遇到下行压力增大的时候，要用改革的办法解决前进中的问题，用结构调整的措施保持经济在上下限合理区间运行，即利当前更利长远。

“携手应对可能发生的和不可预见的风险与挑战，努力保持经济的平稳运行和健康发展，这是各方的利益所在。”他指出。

在谈到中国与东盟的合作时，李克强表示，中国东盟是天然的合作伙伴，发展目标相似，双方加强合作必将激发巨大的能量。中国东盟有能力打造合作的“黄金十年”，就有能力创造合作的“钻石十年”。

过去十年来，中国与东盟双边贸易额增长了五倍，相互投资扩大了三倍，双方还率先建成了世界上最大的发展中国家自由贸易区，目前东盟已成为中国的第三大贸易伙伴。

李克强表示，未来将致力打造中国与东盟自由贸易区升级版。中国愿与东盟签订农产品长期贸易协议，积极扩大从东盟进口在中国有市场有竞争力的商品，力争到2020年双边贸易额达到1万亿美元，今后八年新增双向投资1,500亿美元。