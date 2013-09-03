《热点透视》沃达丰需要的是补强型收购，而非更多大手笔交易

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Quentin Webb 编译 郑茵

路透伦敦9月2日 - 沃达丰 应该更加注重补强型并购(bolt-on M&A)，而非进一步的大手笔交易。以1,300亿美元将美国Verizon Wireless的45%股权出售给主要合作方Verizon Communications ，这将大大改变沃达丰的面貌。但此后没有必要再搞这么大规模的交易。

这项让人期待已久的交易规模确实很大，沃达丰即使把所得拿出一半以上(650亿美元以上)返还给股东，另外再偿还负债，也还是有充足的银弹进行收购与投资。

沃达丰一个选项是展现收购实力。显而易见的大型收购对象是John Malone的Liberty Global ，沃达丰可以藉此一跃成为欧洲有线电视市场的重要参与者。然而Liberty代价不菲--其估值已接近700亿美元。而且在德国，竞争方面的麻烦让人望而生畏，因此沃达丰已经转而以100亿美元收购同业Kabel Deutschland 。

另一个选项则是前进巴西，当地有一些规模大小适当的资产待售，但选择投资那里没有什么实际意义。购买李嘉诚旗下和记黄埔 的欧洲资产，也与沃达丰现今以固网强化移动通讯产品内容的发展重点相冲突。那么，最好是把与Verizon的交易看作是当前策略的一种补充。毕竟，沃达丰这些年来完成的大型交易实在不少，价格也与这次相类。

执行长Vittorio Colao需要完成对Kabel Deutschland的收购，表明他能够成功地经营和整合这样一间大型有线电视公司。然后，类似侧重于固网资产的交易，譬如意大利的Fastweb，又或者西班牙的Ono或者Jazztel也会接踵而来。如果一切顺利，沃达丰可能会在未来某个时间重新考虑收购Liberty，如有必要也可将Kabel Deutschland分拆出去。

Verizon Wireless在沃达丰估值中占据重要地位，出脱了这部分股权，公司的复杂性更为明显。沃达丰涉足欧洲、中东、非洲和亚太地区逾20多国市场。把重点放在德国等关键市场，确保公司在这些市场拥有足够强势的地位，应有助于让投资者更加赏识公司的新投资。(完)