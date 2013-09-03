路透基点：双汇国际邀请中资银行参与其40亿美元收购融资案

路透香港9月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，两家中资银行在一个高层次上被邀请参与双汇国际的40亿美元收购融资案。

据悉，该交易被预先推介发布给包括国家开发银行和中国进出口银行在内的银行。这两家曾表达参与此融资案的强烈兴趣，他们被要求各承贷5亿美元。

一名消息人士说，交易预计在未来几周进入一般联合贷款阶段。

双汇国际8月30日同八家牵头行兼簿记行签署该40亿美元贷款案。

这八家银行是中国银行、东方汇理银行、星展银行、中国工商银行、Natixis、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行和渣打银行。中国银行负责协调安排，已邀请参与高级联贷的各家银行承贷10亿美元。

中国双汇国际和美国Smithfield Foods在5月29日宣布，双汇将以每股34美元，总计约47亿美元收购后者的全部流通股。此次交易中Smithfield估值为71亿美元左右，含公司净债务。

先前报导称，40亿美元融资将包括三年期25亿美元和五年期15亿美元两笔。三年期贷款中，在第一年和第二年底分别偿还2.5亿美元，余下的20亿美元将在贷款到期时偿还。同样，五年期贷款中将有4亿美元在第四年末偿还，剩余的11亿美元将在到期时偿还。Smithfield的股票将是此次融资案的抵押品。

三年期和五年期贷款的平均期限分别约为2.7和4.7年。三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为Libor加码450个基点。