台湾股市：上涨，当局可能出台刺激举措推升金融类股

路透台北9月3日 - 台湾股市周二上扬，受助于金融保险类指数 上扬1.3%。此前有报导称，台湾金管会在与银行业者开会时，谈及可能出台刺激举措放宽流动性。

金管会还称，待两岸服务贸易协议通过后，台资银行投资大陆占净值15%的限制将回归银行法，改为占银行资本额的40%。届时台银的大陆投资能量将会扩大。

0428GMT，加权股价指数 上升0.6%或46.31点，至8,085.17点。该指数开高0.71%。