台湾股市：上涨，当局可能出台刺激举措推升金融类股

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透台北9月3日 - 台湾股市周二上扬，受助于金融保险类指数 上扬1.3%。此前有报导称，台湾金管会在与银行业者开会时，谈及可能出台刺激举措放宽流动性。
金管会还称，待两岸服务贸易协议通过后，台资银行投资大陆占净值15%的限制将回归银行法，改为占银行资本额的40%。届时台银的大陆投资能量将会扩大。
0428GMT，加权股价指数 上升0.6%或46.31点，至8,085.17点。该指数开高0.71%。
电子类指数 上涨0.5%。(完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。