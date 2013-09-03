更新版-企业并购：微软将以72亿美元购买诺基亚的手机业务

标题新闻：美国2月商品贸易收支初值为逆差648亿美元，趸售库存增加0.4%
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“这是向未来迈出的大胆一步，对双方的雇员、股东和用户而言是互惠双赢，”微软即将卸任的执行长鲍尔墨在声明中称。
“把这些优秀的团队结合在一起，将提高微软在手机领域的市场份额和获利，并会增强微软和合作伙伴在设备和服务方面的整体契机。”
诺基亚在声明中表示，预计在交易完成后，艾洛普、以及高管Jo Harlow、Juha Putkiranta、 Timo Toikkanen和Chris Weber将在微软任职。但尚未说明他们在微软的具体职位。
诺基亚表示，在公司寻找新执行长之际，公司董事会主席Risto Siilasmaa将承担执行长职务。
艾洛普是鲍尔墨离职后接掌微软的热门人选之一，他先前在2010年从微软跳槽到诺基亚。(完) (编译 隋芬/王翔琼；审校 石冠兰/王冠中)
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维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。