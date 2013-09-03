更正-香港股市：受景气循环类股推动盘中上涨，有望连续第四日收高

(更正：因英文原文有误，第一段与标题应为有望连续“第四日”上涨，非“第五日”)

路透香港9月3日 - 香港股市周二有望连续第四个交易日上涨，中国概念的景气循环类股再度上扬，此前中国经济数据令人乐观。大盘指数测试位于8月高点的技术阻力位。

恒生指数 攀升1.1%至22,410.3点，恒生国企指数 上涨2%。

交投偏淡。恒生指数和恒生国企指数已基本扳回从8月高位行至低位的4.5%跌幅。若收盘能守住日内涨幅，恒生指数今日将创下5月底以来最高收位。

“若港股能大幅升破8月高点，可望带动景气循环类股进一步上涨。但由于美国就业数据将于本周尾段出炉，我觉得市场不会有太明确的信心，”敦沛证券股票销售副总裁Jackson Wong表示。

“这不是美联储会不会削减量化宽松的问题，而是削减力度会有多大、速度多快的问题，”Wong说，“中国大陆和香港在新兴亚洲地区中受到的影响一直相对较轻，但没人确信还会有多少资金流出。”

中资银行股引领涨势，中型银行涨幅领先。中国建设银行H股 涨2.1%，招商银行 大涨4.6%。

中联重科 在香港市场跳涨4.6%，三天来已经大涨近10%，上周四该股守在三周低点。