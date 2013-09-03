主要国家经济指标预测--9月4日****

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透9月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 9月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.5% +2.5% -- 日本央行利率决议 -- -- 0.10% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.3% 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 8月 49.4 48.7 0748 法国Markit服务业PMI 8月 47.7 47.7 Markit综合PMI -- 47.9 0753 德国Markit服务业PMI 8月 52.4 52.4 0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 51.0 51.0 Markit综合PMI 51.7 51.7 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 59.0 60.2 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.7% -0.7% 0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 +0.4% -0.5% (较上年同期) -0.4% -0.9% -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 8月 1,580 1,573 1100 美国抵押贷款市场指数 8月30日当周 -- 439.2 美国再融资指数 -- 1,871.8 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月31日当周 -- +0.2% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差387 逆差342 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差3.5 逆差4.7 加拿大出口(亿加元) 398.0 395.7 加拿大进口(亿加元) 401.1 400.4 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月31日当周 -- +3.8% 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +1.1% 韩国GDP(较上年同期) -- +2.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,185 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超895 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 日本加班工资 7月 +1.9% -- 0130 澳洲经常账收支(亿澳元) 第二季 赤字94 赤字87 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.1% +0.4% 0430 澳洲央行利率决定 9月 2.5% 2.5% 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.5% +0.3% (较上年同期) +2.5% +1.7% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 8月 59.1 56.8 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.1% 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 53.1 -- 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 8月 52.1 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.6% +0.3% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 55.7 54.0 美国ISM制造业投入物价分项指数 54.0 52.0 美国ISM制造业就业分项指数 53.3 54.0 美国ISM制造业新订单分项指数 63.2 -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 3,310.9 -- (完)
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。