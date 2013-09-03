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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--9月4日****

路透9月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 
    
 9月4日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130     澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季        +0.6%          +0.6%
                            (较上年同期)                              +2.5%          +2.5%
 --       日本央行利率决议                                  --           --          0.10%
 0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  7月        +0.2%          -0.3%
 0743     意大利Markit/ADACI服务业PMI                      8月         49.4           48.7
                                                                             
 0748     法国Markit服务业PMI                              8月         47.7           47.7
                                                                             
             Markit综合PMI                                               --           47.9
 0753     德国Markit服务业PMI                              8月         52.4           52.4
                                                                             
 0758     欧元区Markit服务业PMI                            8月         51.0           51.0
                                                                             
               Markit综合PMI                                           51.7           51.7
                                                                             
 0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                         8月         59.0           60.2
                                                                             
 0900     欧元区GDP(较前季)                       第二季修正值        +0.3%          +0.3%
                                                                             
             (较上年同期)                                             -0.7%          -0.7%
 0900     欧元区零售销售(较前月)                           7月        +0.4%          -0.5%
                                                                             
                  (较上年同期)                                        -0.4%          -0.9%
 --       美国整体汽车销售年率(万辆)                       8月        1,580          1,573
 1100     美国抵押贷款市场指数                     8月30日当周           --          439.2
          美国再融资指数                                                 --        1,871.8
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          8月31日当周           --          +0.2%
 1230     美国国际贸易收支(亿美元)                         7月      逆差387        逆差342
 1230     加拿大贸易收支(亿加元)                           7月      逆差3.5        逆差4.7
          加拿大出口(亿加元)                                          398.0          395.7
          加拿大进口(亿加元)                                          401.1          400.4
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        8月31日当周           --          +3.8%
 1400     加拿大央行利率决定                                --        1.00%          1.00%
 2300     韩国国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季修正值           --          +1.1%
          韩国GDP(较上年同期)                                            --          +2.3%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周           --      卖超3,185
                                                                             
          外资投资日本股票(亿日圆)                                       --        卖超895
 

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 9月3日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值      预估值
 0130      日本加班工资                                 7月           +1.9%          --
 0130      澳洲经常账收支(亿澳元)                     第二季         赤字94      赤字87
 0130      澳洲零售销售(较前月)                         7月           +0.1%       +0.4%
 0430      澳洲央行利率决定                             9月            2.5%        2.5%
 0545      瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季          +0.5%       +0.3%
           (较上年同期)                                               +2.5%       +1.7%
 0830      英国Markit/CIPS建筑业PMI                     8月            59.1        56.8
 0900      欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            7月           +0.3%       +0.1%
           (较上年同期)                                               +0.2%       +0.1%
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        8月终值          53.1          --
 1330      加拿大RBC经季节调整制造业PMI                 8月            52.1          --
 1400      美国建筑支出(较前月)                         7月           +0.6%       +0.3%
 1400      美国供应管理协会(ISM)制造业指数              8月            55.7        54.0
           美国ISM制造业投入物价分项指数                               54.0        52.0
           美国ISM制造业就业分项指数                                   53.3        54.0
           美国ISM制造业新订单分项指数                                 63.2          --
 2100      韩国外汇储备(亿美元)                         8月         3,310.9          --
 
(完)

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