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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 08:10 BJT

更正-****主要国家经济指标预测--9月4日****

(更正：英文原文有误，日本央行利率决议应是“9月5日”公布，而非“9月4日”)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 9月4日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值          前值
 0130      澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季        +0.6%         +0.6%
           澳洲国内生产总值(GDP)(较上年同期)                           +2.5%         +2.5%
 0645      法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  7月        +0.2%         -0.3%
 0743      意大利Markit/ADACI服务业PMI                      8月         49.4          48.7
                                                                              
 0748      法国Markit服务业PMI                              8月         47.7          47.7
                                                                              
           法国Markit综合PMI                                              --          47.9
 0753      德国Markit服务业PMI                              8月         52.4          52.4
 0758      欧元区Markit服务业PMI                            8月         51.0          51.0
                                                                              
           欧元区Markit综合PMI                                          51.7          51.7
                                                                              
 0828      英国Markit/CIPS服务业PMI                         8月         59.0          60.2
                                                                              
 0900      欧元区GDP(较前季)                       第二季修正值        +0.3%         +0.3%
           欧元区GDP(较上年同期)                                       -0.7%         -0.7%
 0900      欧元区零售销售(较前月)                           7月        +0.4%         -0.5%
           欧元区零售销售(较上年同期)                                  -0.4%         -0.9%
 --        美国整体汽车销售年率(万辆)                       8月        1,580         1,573
 1100      美国抵押贷款市场指数                     8月30日当周           --         439.2
           美国再融资指数                                                 --       1,871.8
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          8月31日当周           --         +0.2%
 1230      美国国际贸易收支(亿美元)                         7月      逆差387       逆差342
 1230      加拿大贸易收支(亿加元)                           7月      逆差3.5       逆差4.7
           加拿大出口(亿加元)                                          398.0         395.7
           加拿大进口(亿加元)                                          401.1         400.4
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        8月31日当周           --         +3.8%
 1400      加拿大央行利率决定                                --        1.00%         1.00%
 2300      韩国国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季修正值           --         +1.1%
           韩国GDP(较上年同期)                                            --         +2.3%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                        前周           --     卖超3,185
           外资投资日本股票(亿日圆)                                       --       卖超895
 

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 9月3日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         现值        预估值
 0130      日本加班工资                                     7月        +1.9%            --
 0130      澳洲经常账收支(亿澳元)                        第二季       赤字94        赤字87
 0130      澳洲零售销售(较前月)                             7月        +0.1%         +0.4%
 0430      澳洲央行利率决定                                 9月         2.5%          2.5%
 0545      瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季        +0.5%         +0.3%
           瑞士国内生产总值(GDP)(较上年同期)                           +2.5%         +1.7%
 0830      英国Markit/CIPS建筑业PMI                         8月         59.1          56.8
 0900      欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                7月        +0.3%         +0.1%
           欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                       +0.2%         +0.1%
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          8月终值         53.1            --
 1330      加拿大RBC经季节调整制造业PMI                     8月         52.1            --
 1400      美国建筑支出(较前月)                             7月        +0.6%         +0.3%
 1400      美国供应管理协会(ISM)制造业指数                  8月         55.7          54.0
           美国ISM制造业投入物价分项指数                                54.0          52.0
           美国ISM制造业就业分项指数                                    53.3          54.0
           美国ISM制造业新订单分项指数                                  63.2            --
 2100      韩国外汇储备(亿美元)                             8月      3,310.9            --
    (完)
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