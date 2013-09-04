更正-****主要国家经济指标预测--9月4日****

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(更正：英文原文有误，日本央行利率决议应是“9月5日”公布，而非“9月4日”) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 9月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.6% 澳洲国内生产总值(GDP)(较上年同期) +2.5% +2.5% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.3% 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 8月 49.4 48.7 0748 法国Markit服务业PMI 8月 47.7 47.7 法国Markit综合PMI -- 47.9 0753 德国Markit服务业PMI 8月 52.4 52.4 0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 51.0 51.0 欧元区Markit综合PMI 51.7 51.7 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 59.0 60.2 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 +0.3% +0.3% 欧元区GDP(较上年同期) -0.7% -0.7% 0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 +0.4% -0.5% 欧元区零售销售(较上年同期) -0.4% -0.9% -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 8月 1,580 1,573 1100 美国抵押贷款市场指数 8月30日当周 -- 439.2 美国再融资指数 -- 1,871.8 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月31日当周 -- +0.2% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差387 逆差342 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差3.5 逆差4.7 加拿大出口(亿加元) 398.0 395.7 加拿大进口(亿加元) 401.1 400.4 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月31日当周 -- +3.8% 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +1.1% 韩国GDP(较上年同期) -- +2.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,185 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超895 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 日本加班工资 7月 +1.9% -- 0130 澳洲经常账收支(亿澳元) 第二季 赤字94 赤字87 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.1% +0.4% 0430 澳洲央行利率决定 9月 2.5% 2.5% 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.5% +0.3% 瑞士国内生产总值(GDP)(较上年同期) +2.5% +1.7% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 8月 59.1 56.8 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.3% +0.1% 欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.2% +0.1% 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 53.1 -- 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 8月 52.1 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.6% +0.3% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 55.7 54.0 美国ISM制造业投入物价分项指数 54.0 52.0 美国ISM制造业就业分项指数 53.3 54.0 美国ISM制造业新订单分项指数 63.2 -- 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 3,310.9 -- (完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。