表格: 瑞士第二季实质GDP较前季成长0.5%较上年同期增2.5%，均高于预估

标题新闻：ECB管委马库赫称在考虑调整政策前，ECB需关注当前通胀是否可持续
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路透苏黎世9月3日 - 瑞士联邦经济总局周二公布：
* 瑞士第二季实质国内生产总值(GDP)较上季成长0.5%，预估为成长0.3%
* 瑞士第二季实质GDP较上年同期成长2.5%，预估为成长1.7%
* 瑞士第一季实质GDP修正为较上年同期成长1.2%，前值为成长1.1%
以下为GDP详细数据：
第二季 第一季
较上季，实质 % 0.5 0.6
较上年同期，实质 % 2.5 1.2 (1.1)*
* 括号内为前值。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。