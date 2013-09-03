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货币新闻 | 2013年 9月 3日 星期二 13:52 BJT

表格: 瑞士第二季实质GDP较前季成长0.5%较上年同期增2.5%，均高于预估

路透苏黎世9月3日 - 瑞士联邦经济总局周二公布：

* 瑞士第二季实质国内生产总值(GDP)较上季成长0.5%，预估为成长0.3%

* 瑞士第二季实质GDP较上年同期成长2.5%，预估为成长1.7%

* 瑞士第一季实质GDP修正为较上年同期成长1.2%，前值为成长1.1%

以下为GDP详细数据：

第二季 第一季

较上季，实质 % 0.5 0.6

较上年同期，实质 % 2.5 1.2 (1.1)*

* 括号内为前值。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)

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