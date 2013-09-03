《汇市简讯》澳元兑美元克服0.9025上方卖压

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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* 在澳洲央行宣布利率决议后，澳元兑美元急弹，尽管其发表了“没什么大不了”的声明
* 这暗示市场希望会有较温和的措辞
* 在0.9025上方的卖单如今已消化完毕，高见0.9042
* 关注20日移动均线切入位0.9050上方的停止单
* 上周的商品期货交易委员会(CFTC)数据显示澳元市场仍相当偏空。(完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。