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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 13:23 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元克服0.9025上方卖压

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* 在澳洲央行宣布利率决议后，澳元兑美元急弹，尽管其发表了“没什么大不了”的声明

* 这暗示市场希望会有较温和的措辞

* 在0.9025上方的卖单如今已消化完毕，高见0.9042

* 关注20日移动均线切入位0.9050上方的停止单

* 上周的商品期货交易委员会(CFTC)数据显示澳元市场仍相当偏空。(完) 　　

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