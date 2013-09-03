台湾债市：10年期公债殖利率微幅收升，反应美债殖利率亚洲盘开高横向整理

* 美债殖利率亚洲盘开高后横向整理 * 10年期公债殖利率微幅收高 * 10年券102/10殖利率明预估区间在1.72-1.75% 路透台北9月3日 - 台湾债市10年期公债102/10 周二发行前交易(when-iss ued)殖利率微幅收高，交易商指出，中国公布制造业采购经理人指数(PMI)表现佳，激励欧 股走强，然而美国金融市场周一休市来不及反应，因此美国指标10年期公债 殖 利率周二亚洲盘随即开高，牵动台债5年期及10年期主流券殖利率联袂微幅走高。 交易员表示，美国指标10年期公债殖利率周二亚洲盘开高后在2.83%附近整理，除了受 到中国PMI数据向好影响外，市场解读部分因为市场酝酿非农就业数据可能优于预期的气氛 ，令美债偏空反应，不过目前仅只于市场揣测，短线抛补调整手中部位，预计台债周四、周 五债市就会趋于平静，退场观望美国周五公布非农就业数据。 “美国非农数字变数大，一翻两瞪眼!”一位本地大型银行交易员说。 目前市场普遍认为，在美国非农就业数据公布前，台债殖利率仍将在既有区间盘整，料 明日102/10殖利率主要区间落在1.72-1.75%。在美债殖利率没拉回的情况下，市场抱持偏空 心态交易商居多，但随着中长线买盘酌量进场布局，短线交投陷入区间整理。 亦有外银交易员表示，今日10年券102/10殖利率在1.73%附近稍有银行买盘介入，些微 压抑该券殖利率升幅，而在叙利亚紧张情势未除、经济不明朗等变数下，虽然空方势力蠢蠢 欲动也不敢轻举妄动，令10年券在14日标售结果出炉前将陷入区间盘整格局。 周日公布的中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51，为去年4月以来最高位， 其中新订单指数涨幅明显。周一公布的汇丰中国PMI终值确认为50.1，为四个月首次回升至5 0上方。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 +2.00 1.1300 1.1166-1.1425 16.5 10 102/10 +1.37 1.7376 1.7265-1.7390 115 台湾加权指数 今日收高0.62%，报8,088.37点；金管会主委曾铭宗在盘后意外宣 布推出三大振兴股市方案，包括开放投资人先买后卖现股当日冲销交易、扩大平盘下可融( 借)券卖出标的以及暂行放宽证券自营商得以涨(跌)停板申报买进(卖出)有价证券等三项方 案。 证券交易员表示，金管会振兴股市措施偏向交易面放宽，且市场已经讨论相关措施多时 ，并非属振兴台股续攻的实质利多，反倒是为活络台股成交量。 另有交易员提及，近期台币实质交投趋升，吸引外资汇入，市场预期有利于两年短券价 格表现，不过目前此利多尚未显现，外资汇入款转进股市机会比较大。 台湾央行周二代财政部标售273天期国库券，其决标贴现率为0.5%，基本符合市场预期 ；但标售金额仅有245.5亿台币，较原预估300亿台币，仅标出82%。此次得标利率较上次标 售同天期国库券的0.488%走高1.2个基点。 交易员认为，这部分对台债影响 有限。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 没有成 交 5 102/2 1.1300 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)