《澳洲经济焦点》央行维持利率不变，未阐述政策前景

**GDP料达不到正常水准**

将于周三出炉的国内生产总值(GDP)数据，应会支持澳洲央行持续宽松立场的可能性。

分析师预期第二季GDP料较上季小幅成长0.6%，较上年同期料增长2.5%，再次未能达到被认为是的正常水准3.25-3.5%。

自从全球金融危机以来，消费者对金钱的态度更加谨慎，选择增加储蓄并减少借贷，对房市和零售销售来说，这样的重大转变令人痛苦。

有一些迹象显示，较低的抵押贷款利率正对重振房市产生效果。澳洲7月建筑许可飙升10.8%，足以弥补两个月的颓势。8月房价较上年同期上涨逾5%，这应该可以支撑家庭财富和信心。

重要的是，从建筑交易到材料、家具、家电等房屋建设，都对经济发挥了重大的乘数效应。

然零售商尚未感到受惠。周二公布的数据显示，7月零售销售仅成长0.1%，为连续第五个月令人失望。

CommSec分析师Savanth Sebastian表示，“选举、暖冬天气，以及价格没有成长，是零售支出额受到抑制的三大因素。