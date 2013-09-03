《澳洲经济焦点》央行维持利率不变，未阐述政策前景

标题新闻：ECB管委马库赫称在考虑调整政策前，ECB需关注当前通胀是否可持续
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**GDP料达不到正常水准**
将于周三出炉的国内生产总值(GDP)数据，应会支持澳洲央行持续宽松立场的可能性。
分析师预期第二季GDP料较上季小幅成长0.6%，较上年同期料增长2.5%，再次未能达到被认为是的正常水准3.25-3.5%。
自从全球金融危机以来，消费者对金钱的态度更加谨慎，选择增加储蓄并减少借贷，对房市和零售销售来说，这样的重大转变令人痛苦。
有一些迹象显示，较低的抵押贷款利率正对重振房市产生效果。澳洲7月建筑许可飙升10.8%，足以弥补两个月的颓势。8月房价较上年同期上涨逾5%，这应该可以支撑家庭财富和信心。
重要的是，从建筑交易到材料、家具、家电等房屋建设，都对经济发挥了重大的乘数效应。
然零售商尚未感到受惠。周二公布的数据显示，7月零售销售仅成长0.1%，为连续第五个月令人失望。
CommSec分析师Savanth Sebastian表示，“选举、暖冬天气，以及价格没有成长，是零售支出额受到抑制的三大因素。
“低利率环境正在确保家庭预算，这看来很不错，不过消费者在支出上缩手的决定将令澳洲央行感到忧心。”(完) (编译 隋芬/于春红/戴素萍 审校 石冠兰/王翔琼)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。