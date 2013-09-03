国际油市：布兰特原油守住114美元，需求展望抵销叙利亚疑虑缓解影响

“油价可能直到就业数据公布后才会走出当前的交投区间，除非叙利亚紧张局势突然升级，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa称，“市场也在等待美联储缩减刺激计划的细节情况。”

他表示，在就业数据周五出炉前，布兰特原油可能交投于112-115美元之间，美国指标原油将在104-109美元区间内。

美国总统奥巴马为说服国会支持打击叙利亚计划做出的努力周一受到民主党议员的质疑，这些议员表示担心美国将被卷入新的中东冲突之中。

虽然奥巴马在国内面临阻碍，但其主要盟友法国表示，获得的证据显示，叙利亚总统阿萨德所在的政府曾下令使用化学武器进行攻击。

路透技术分析师王涛称，布兰特原油料在阻力区域114.77-115.38美元结束反弹，随后会跌向支撑位112.48美元，而美国原油料将重新测试支撑位104.23美元。(完)

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